go2UBL: buitenlandse e-facturen matchen met bank- of BTW-gegevens

Het lastige van buitenlandse facturen is dat ze niet aan een KvK-nummer te koppelen zijn. Go2UBL lost dat volgens directeur Rob Tolstra, als eerste aanbieder op door ze te koppelen aan bankgegevens of BTW-nummers.

‘Wij leveren met buitenlandse facturen standaard het IBAN-, BIC- en BTW-nummer mee, waarmee een boekhoudprogramma de factuur automatisch herkent’, aldus Tolstra.

Onderzoek

go2UBL onderzocht de factuurverwerking onder zijn klanten. De uitkomst was dat minder dan 2% van de binnenkomende facturen op dit moment elektronisch is. Elektronische facturen worden aangeleverd in een standaardopmaak waarmee ze geschikt zijn voor automatische verwerking. Hoewel automatisch boekhouden groeit, worden facturen voornamelijk niet-elektronisch aangeleverd; de meeste in PDF (77%), gevolgd door papier (21%). goUBL kwam tot deze slotsom op basis van de gegevens van 81 directeuren, eigenaren en boekhouders met gemiddeld 18 medewerkers in dienst.

Niet standaard

Bij bedrijven met 100_medewerkers ligt volgens het CBS het percentage ontvangen e-facturen op 16%. Tolstra: ‘Je kunt de algemene conclusie trekken dat het ontvangen van e-facturen ook in 2017 niet standaard is geworden. Daar zitten we nog ver vanaf. Sterker nog, uitgaande van de cijfers van het CBS hebben we het afgelopen jaar slechts een groei gemaakt van 2%. Waar in 2017 16% van de ontvangen facturen elektronisch was, lag dat percentage een jaar eerder op 14%.’