Fiscale vlucht Nederlandse multinationals uit België

Nederlandse multinationals als DSM, Wolters Kluwer en ASML hebben de afgelopen jaren hun financiële centra in België weggehaald, blijkt uit onderzoek van het FD. Door de lage rentestanden is bij de zuiderburen namelijk weinig tot geen fiscaal voordeel meer te behalen. De centra zijn verplaatst naar Nederland, Zwitserland en Ierland.

Notionele interestaftrek

Sinds de afschaffing het concernfinancieringsregime in Nederland was België jarenlang erg populair bij de Nederlandse multinationals vanwege de zogenoemde notionele interestaftrek. Dat was een regeling waarbij een fictieve rente over het eigen vermogen werd berekend. Die rente was gelijk aan de rente op de tienjarige staatsobligaties en fiscaal aftrekbaar. Ruim tien jaar geleden was België daardoor bij Nederlandse multinationals erg in trek. Sinds de invoering van de Belgische regeling in 2006 werd jaarlijks steeds meer eigen vermogen bij de Belgen gestald. Eind 2011 stond daar 26 miljard euro, berekende het FD begin 2013. Hoeveel winst de Belgische regeling de afgelopen jaren heeft opgeleverd willen de meeste bedrijven niet kwijt.

Vertrek

Door het monetaire beleid van ECB is de rente op deze staatsobligaties tegenwoordig echter erg laag, waardoor de Belgische aftrekregeling vrijwel niets meer oplevert. Dat is reden voor veel Nederlandse bedrijven om hun vermogen naar Nederland, Zwitserland en Ierland te verplaatsen.

Uit onderzoek van de Belgische zakenkrant De Tijd bleek vorig jaar dat ook multinationals uit andere landen tegenwoordig hun groepsfinanciering veel minder via België laten lopen. Hadden de 25 multinationals met de grootste financieringscentra eind 2011 gezamenlijk nog 336 miljard euro aan eigen vermogen in België geparkeerd, vijf jaar later was dat gedaald tot 192 miljard euro.