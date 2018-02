Voorwaardelijke celstraf voor verduistering boekhouder

Voormalig boekhouder Dirk P. uit Apeldoorn is door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur voor de verduistering van ruim 80.000 euro van zijn voormalige werkgever, een notariskantoor in Zutphen. Ook moet P. (63) het gestolen bedrag terugbetalen aan de notaris. Het OM ging eerder uit van de verduistering van een bedrag van 250.000 euro gedurende bijna vier jaar en had daarom vijftien maanden cel geëist , waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Een deel van de verduistering acht de rechtbank echter niet bewezen.

Het vermoeden bestond dat P. nog veel meer geld bij het Zutphense notariskantoor heeft ontvreemd. Alleen de jaren 2011 tot medio 2015 zijn onderzocht, mede omdat oudere bankafschriften niet meer beschikbaar zijn. De 63-jarige ex-werknemer zou mogelijk tot een half miljoen hebben weggenomen. De boekhouder gebruikte een slapende rekening van het kantoor, dat hij voedde vanuit de lopende rekening.

Vertrouwen ernstig geschaad

P. heeft in de ogen van de rechtbank misbruik gemaakt van de vertrouwenspositie die hij als boekhouder innam en heeft het vertrouwen dat het notariskantoor in hem stelde op ernstige wijze geschaad. Door zijn toedoen is aan het notariskantoor schade toegebracht. Verdachte heeft in het geheel geen oog gehad voor de nadelige gevolgen van zijn handelen, stelt de rechter, maar heeft zich uitsluitend laten leiden door zijn behoefte aan financieel gewin.

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2018:829