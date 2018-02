Boekhouder maakte notaris ruim twee ton lichter

Een voormalig administratief medewerker van een notaris in Zutphen gaat mogelijk voor vijftien maanden de cel in (waarvan vijf voorwaardelijk) omdat hij zijn werkgever voor meer dan twee ton zou hebben bestolen.

De boekhouder hoorde de straf voor de rechtbank tegen zich eisen. Van de lopende rekening van de notaris is zeker € 231.000 euro weggesluisd. Volgens de officier van justitie zijn daarnaast reserveringen aangesproken. De openbaar aanklager denkt dat er nog meer geld is verduisterd: alleen de jaren 2011 tot medio 2015 zijn onderzocht, mede omdat oudere bankafschriften niet meer beschikbaar zijn. De 63-jarige ex-werknemer zou mogelijk tot een half miljoen hebben weggenomen.

Zorgen voor broer

Voor de rechter stelt de man dat hij in de tang zat van zijn jongere broer, waar het meeste geld naartoe zou zijn gegaan. Daarmee werden onder meer een groot huis in Duitsland en dure leaseauto’s betaald. Volgens dagblad De Stentor had de boekhouder op het sterfbed van zijn vader beloofd voor zijn broertje te zorgen. “Hij is echter een levenslange ramp, die altijd verzorgd is door zijn ouders.” De beklaagde zegt er zelf wakker van te hebben gelegen. Maar stoppen durfde hij niet, mede uit angst voor de agressie van zijn jongere broer.

Slapende rekening

Volgens de officier van justitie werd de fraude gepleegd met gekopieerde TAN-codes. Als twee klerken van het kantoor controle uitoefenden, maakte hij gauw geld over, zodat die kosten buiten de controle vielen. Daarvoor werd een ‘slapende’ rekening gebruikt, die vanuit de reguliere lopende rekening van het kantoor werd gevoed. Van daaruit gingen bedragen naar verschillende rekeningen van de medewerker zelf. De boekhouder liep uiteindelijk tegen de lamp toen een medewerker geen duidelijkheid kon krijgen over een ontbrekend bankafschrift. Derdengelden zijn altijd veilig geweest, aldus de notaris, omdat hij zijn eigen spaargeld erin heeft gestoken.

De ex-medewerker stelt dat zijn leven voorbij is: geen geld, hoge schulden, een slechte gezondheid en sociaal geïsoleerd. Zijn advocaat pleit voor veroordeling op grond van een lager fraudebedrag en acht een werkstraf mede gezien de omstandigheden genoeg. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.