Klacht tegen RA over factuur te laat

De Accountantskamer heeft een klacht van een bedrijf tegen een RA niet-ontvankelijk verklaard vanwege overschrijding van de wettelijk vastgelegde driejaarstermijn voor het indienen van zulke klachten. Het bedrijf had onder anderen een conflict met de RA over de rechtmatigheid van een factuur van 502,94 euro inclusief BTW voor door de RA verrichte werkzaamheden.

Raad voor Geschillen

De kwestie was al eerder aanhangig gemaakt bij de Raad voor Geschillen van de NBA en werd daar eind 2014 behandeld. In een uitspraak van 11 februari 2015 bepaalde die raad dat de RA een creditfactuur moest opstellen, aangezien er geen afspraak tussen de partijen was gemaakt over de gefactureerde werkzaamheden in de betwiste factuur. Ook werd toen besloten dat de boekhouding van het bedrijf over de jaren 2009 en 2010 moest worden afgegeven.

Klacht

Het bedrijf diende op 9 januari van dit jaar opnieuw een klacht tegen de RA in over de kwestie, dit keer bij de Accountantskamer. De creditfactuur en stukken over 2009 en 2010 zijn volgens de klager sinds de uitspraak van de Raad voor Geschillen namelijk niet verstrekt. De secretaris van de Accountantskamer stelde daarop eerst overleg tussen beide partijen voor om te kijken of de kwestie op die manier opgelost zou kunnen worden. De RA liet in een reactie weten daarvoor open te staan en stuurde een op 20 januari 2015 gedateerde creditfactuur van 502,94 euro mee.

Niet-ontvankelijk

De klager meldde echter geen overleg te willen, waarop de Accountantskamer zich over de kwestie boog. Die bepaalde de zaak niet-ontvankelijk vanwege overschrijding van de driejaarstermijn, aangezien de klager met nagenoeg exact dezelfde klachten kwam als eerder bij de Raad voor Geschillen.