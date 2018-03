ING trekt salarisvoorstel Hamer in

ING trekt het omstreden salarisvoorstel voor topman Ralph Hamers in. De bank zwicht voor de kritiek die ontstond in de maatschappij en de politiek nadat het voorstel bekend werd.

”Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat”, laat president-commissaris Jeroen van der Veer dinsdag in een verklaring weten. Om schade voor het bedrijf te voorkomen is besloten het voorstel niet in stemming te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering. Eerder verklaarde Van der Veer op begrip te hopen van de medewerkers voor de flinke loonsverhoging.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemt in een reactie het besluit van ING de “enige juiste uitkomst van deze discussie”. “Het is een verstandig besluit”, zegt hij desgevraagd in Brussel.

De raad van commissarissen van ING wilde de beloning van Hamers verhogen naar ruim 3 miljoen euro in de vorm van aandelen bovenop zijn vaste salaris van 1,75 miljoen euro. Volgens de commissarissen verdiende Hamers internationaal gezien al lange tijd weinig en was dit jaar het moment om er iets aan te doen.

Bron: ANP