Britse toezichthouder wil internationale samenwerking fintechs

De Britse toezichthouder op de financiële sector Financial Conduct Authority (FCA) wil meer internationale afspraken over fintechs. De FCA was in 2016 de eerste toezichthouder die experimenteerde met een licht vergunningenbeleid voor fintechs en wil nu tot een internationale standaard komen.

Hoofd strategie en concurrentie bij de FCA Christopher Woolard vindt dat er te weinig samenhang is tussen de proeftuinen in veel landen, meldt het FD. Met een bankvergunning light krijgen veel jonge fintechs in navolging van de proef in Groot Brittannië tegenwoordig de ruimte om te experimenteren met nieuwe technologie. Daar moet nu wat de FCA betreft meer coördinatie voor komen. De FCA heeft deze week ontmoetingen met toezichthouders uit Europa, de Verenigde Staten en Azië om te kijken of er meer samenwerking mogelijk is. Ook DNB neemt deel aan de gesprekken.

Harmonisatie

Harmonisatie van de toetredingsregels is gecompliceerd, erkent de Britse toezichthouder. De meeste fintechs zijn namelijk nationaal georiënteerd. Daarom wordt ingezet op een tussenvorm, waarbij partijen gebruik maken van kennisuitwisseling en onder een gezamenlijke missie met individuele regels wordt geacteerd. De Britse waakhond zegt met een tiental toezichthouders al een dergelijke samenwerking te hebben.