Accenture krijgt het zwaar voor de kiezen

In een bloeiende markt krijgt Accenture Nederland het zwaar voor de kiezen. De omzet van het adviesbureau krimpt al twee jaar op rij, , blijkt uit het jongste jaarverslag over het boekjaar 2016-’17, schrijft het FD.

Terwijl andere consultants over 2017 mooie resultaten laten zien, zijn de resultaten van Accenture teleurstellend. Uit het jaarverslag blijkt dat de omzet al twee jaar achter elkaar daalt. In Nederland realiseerde Accenture vorig jaar een omzet van €794 miljoen. Wat omzet betreft houdt het redelijk gelijke pas met Deloitte, PwC, EY en KPMG. Maar ten opzichte van 2016 daalde de omzet van Accenture Nederland met 4%. In 2016 daalden zowel de omzet, met 4%, als de winst, met 57%. In 2016 werd nog €824 mln omgezet. Het nettoresultaat groeide in 2017 met 44% tot € 39 miljoen, omdat sterk werd gestuurd op kostenbeheersing, vooral voor personeel.

Digitale transformatie

De markt voor adviesdiensten is de afgelopen jaren sterk aangetrokken door de economische groei en doordat bedrijven bezig zijn met digitale transformatie. Dat is bij uitstek een markt waarop Accenture actief is. Het bedrijf zou volop van digitale ontwikkelingen moeten profiteren, maar weet dat niet waar te maken. Accenture is een van de grootste adviesorganisaties van Nederland, met vorig jaar ruim 2500 mensen in dienst. Het internationale bedrijf is in de vorige eeuw ontstaan als een afsplitsing van het Amerikaanse accountantskantoor Arthur Andersen.