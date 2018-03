Apple Pay-foefje van korte duur; Bunq teruggefloten

Online bank Bunq dacht een achterdeurtje te hebben gevonden om als eerste Apple Pay te kunnen introduceren in Nederland, maar Apple heeft daar direct een stokje voor gestoken.

Bunq-oprichter Ali Niknam wilde met zijn bank de betaaldiensten van Apple aanbieden via Italië en Spanje. In die landen is Apple Pay wel beschikbaar.wanneer Nederlandse gebruikers de landeninstelling op de app zouden wijzigen konden ze met hun iphone ook contactloos betalen met Apple Pay. Maar dit foefje strandde, want Apple laat alleen ingezeten van Italië en Spanje toe op het platform. Bunq hoopte met de toevoeging van Apple Pay nieuwe Nederlandse klanten te trekken.