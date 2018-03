Fed verhoogt Amerikaanse rente volgens verwachting

De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft de rente verhoogd van 1,50 procent naar 1,75 procent, is tijdens een persconferentie bekend gemaakt. Deze bijeenkomst was het debuut van Jerome Powell (foto), die sinds februari de Fed leidt. Op de internationale kapitaalmarkten werd de verhoging al verwacht. De Amerikaanse economie trekt al enige tijd aan en de lonen stijgen. Voor de Fed aanleiding om het monetaire beleid verder te normaliseren. Eind 2016 verhoogde de Fed voor de eerste keer in tien jaar de rente waartegen banken bij de centrale bank lenen. Sindsdien is het omvangrijke opkoopprogramma dat de centrale bank instelde na de crisis flink terug geschaald en is de Fed juist weer obligaties aan het verkopen. Voor de komende twee jaar wordt verwacht dat de rente respectievelijk drie en twee keer wordt verhoogd door de Fed. Maar een hogere economische groei en inflatie zouden de centrale bank kunnen bewegen de rente al eerder verder te verhogen.

Inflatie

De Federal Reserve wil net als de Europese Centrale Bank de inflatie op 2 procent op de middellange termijn te krijgen. Daarnaast heeft de Fed ook als streven om economische groei te stimuleren. De groeiverwachting van de Federal Reserve voor de economie is in positieve zin bijgesteld. Voor dit jaar groeit de Amerikaanse economie waarschijnlijk met 2,7 procent, stelt de centrale bank. In 2019 en 2020 komt de groei naar verwachting uit op repsectievelijk 2,4 en 2 procent. De werkloosheid zal waarschijnlijk dalen naar 3,6 procent in 2020. De inflatieverwachting voor dit jaar bleef op 1,9 procent staan, maar die voor 2019 en 2020 werden verhoogd van 2 procent naar 2,1 procent.