Boetes voor kredietverstrekkers Geldshop en Geldlenen

Geldshop en Geldlenen hebben elk een boete van €270.000 euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de toezichthouder hebben de kredietbemiddelaars onterecht vergoedingen in rekening gebracht bij consumenten.

Ook maakten de bedrijven zich schuldig aan het afgeven van misleidende informatie en huisbezoeken voor het afsluiten van kredieten, terwijl dat niet is toegestaan. De overtredingen dateren uit 2011 en 2012. De AFM had de boete in eerste instantie eind 2014 al opgelegd. Nu is ook het hoger beroep in de zaak afgerond en zijn de geldstraffen definitief.

Laden en kasten open

De kredietverstrekkers hebben nog relatief mazzel door slordigheid van de toezichthouder. Voor beide partijen dreigde een boete van €300.000 euro. Maar omdat tijdens het onderzoek dossiers zijn meegenomen en kasten en lades zijn geopend zonder toestemming, werden deze bedragen verlaagd. De informatie die daarbij is verkregen, is door de AFM niet meegewogen in het onderzoek.