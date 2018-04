Britse toezichthouder wordt strenger voor grote accountants

De Britse Financial Reporting Council (FRC) gaat per 1 juni over op een nieuw boetebeleid. Vanaf die datum kunnen onder meer accountantsorganisaties strengere boetes krijgen als ze de regels overtreden of ondeugdelijke controles uitvoeren. Boetes kunnen oplopen tot tien miljoen pond of hoger.

De FRC geeft met het nieuwe boetestelsel gehoor aan de aanbevelingen van een onafhankelijke commissie, die vorig jaar onderzoek heeft gedaan naar het opleggen van boetes aan audit- en accountancybedrijven. Alle aanbevelingen worden opgevolgd, laat de FRC nu weten. Zo komen er meer niet-geldelijke straffen en wordt er korting gegeven bij tijdige betaling van boetes.

Seriously poor audit work

Onder bepaalde omstandigheden worden boetes van 10 miljoen pond uitgedeeld. Het gaat om gevallen waarin sprake is van “seriously poor audit work, carried out by a Big Four firm”. Accountants die een oneerlijke voorstelling van zaken geven, wordt voor minimaal tien jaar de uitoefening van het beroep ontzegd.