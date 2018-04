Ouderenvereniging slaat terug; tuchtklacht tegen Martine Frijlink (ex-KPMG, ex-EY)

Ouderenvereniging Anbo heeft een tuchtklacht ingediend tegen Martine Frijlink, voormalig topaccountant van KPMG en EY. De vereniging verwijt Frijlink dat zij met valse voorwendselen inzage probeerde te krijgen in de jaarstukken van Anbo, schrijft het FD.

De klacht maakt deel uit van een tegenaanval van Anbo, nadat vorig jaar een vernietigend verhaal over de organisatie en in het bijzonder de directeur verscheen. Frijlink zou als nieuw lid van de ouderenvereniging de jaarrekening over 2016 hebben willen bekijken, terwijl zij in feite zou hebben meegewerkt aan een journalistiek onderzoek. De website Follow the Money (FTM) en ouderenomroep MAX maakte op basis van dat onderzoek melding van misstanden bij Anbo, aldus Anbo.

Dubbelrol

De advocaat van de Anbo, Bernard Tomlow, vindt dat Frijlink de gedragsregels voor accountants heeft geschonden, die stellen dat een accountant eerlijk en oprecht moet handelen. ‘Zij had zich kenbaar moeten maken als accountant/onderzoeker. Een accountant mag geen dubbelrol aannemen.’ Frijlink verklaart tegenover het FD verbaasd te zijn over de tuchtklacht en ontkent dat zij meewerkte aan het journalistieke onderzoek. Frijlink werkte lang bij KPMG, waar zij zich bezighield met kwaliteitsbewaking. Eerst als risk manager, later ook als lid van het bestuur. In 2014 vertrok Frijlink bij KPMG.Het jaar daarop trad ze toe als partner bij EY. Ook hier hield zij zich bezig met kwaliteitsbewaking. Binnen een jaar stapte zij op. Met enige regelmaat mengt Frijlink zich nog in het publieke debat over de accountants, bijvoorbeeld via bijdragen op vakwebsite accountant.nl. Ze is verder actief als interim professional.

Autoritair

In hun publicatie schetsten FTM en MAX het beeld van een autoritair geleide ouderenvereniging. Tienduizenden leden liepen weg nadat de top de macht naar zich toe zou hebben getrokken en mondige vrijwilligers werden geschorst. Financieel zou de Anbo er financieel slecht voorstaan. Bij de jaarrekening 2015 gaf de accountant een verklaring van oordeelsonthouding, een teken dat hij onvoldoende informatie had om een oordeel te vellen over de jaarrekening.

Uitleg

Frijlink zegt in het FD dat ‘de feiten alle verwijten tegenspreken’. ‘In contacten met Anbo heb ik uitgelegd dat ik met FTM gesproken heb over wat precies een oordeelsonthouding bij een jaarrekening betekent. Daarmee heb ik de journalisten geholpen de rol van de accountant te duiden bij de jaarrekening 2015. Ook bij de jaarrekening 2016 was ik louter geïnteresseerd in de inhoud van de controleverklaring van de accountant.’