Accountants onder vuur in slepende zaak rond grondaankoop ASML

Twee tennisvrienden runden samen een sportcomplex. Verkoop van de grond aan ASML heeft inmiddels een wig gedreven tussen de twee. Ook de accountants moeten nu uitleg gaan geven, bij rechter én Accountantskamer.

Samen werden ze Nederlands kampioen clubtennis, Rutger Smak Gregoor en Stefan Aarts. Samen gingen ze daarna in zaken: ze hadden een eigen sport- en evenementencomplex in Veldhoven. Dat draaide twaalf jaar lang goed, tot de expansiebeluste buurman en chipmachinemaker ASML in 2023 het terrein kocht.

Aandeel Aarts ongewis

Dat was flink cashen voor de twee vrienden, alleen hóe flink precies bleef voor Aarts ongewis. Smak Gregoor en zijn adviserende team, onder wie accountant Perry Wils, hadden getekend voor een kleine € 18 miljoen. Aarts kreeg echter te horen dat ASMl € 5,2 miljoen had betaald. Hij is in 2021 voor zichzelf begonnen, maar afgesproken werd dat hij zou meedelen in de winst als ASML het sportcomplex zou kopen. Ook daar is onduidelijk hoeveel dat aandeel dan precies is. Eind 2023, na het sluiten van de deal, krijgt Arts te horen dat hij 40% krijgt – maar alleen van het deel boven de € 3,01 miljoen. Dat was de taxatiewaarde van het perceel in 2021.

Half jaar eerder al villa gekocht

Aarts vermoedt dat hij om de tuin is geleid en begint een rechtszaak. Hij denkt namelijk dat zijn tennisvriend al veel eerder met ASML rond was. Zo verhuist Smak Gregoor half 2023 al van een twee-onder-een-kap naar een villa van € 2,25 miljoen in Waalre. Maar accountant Wils en Teun Wartenberg, directeur vastgoed bij ASML, spreken tegen dat de verkoop vóór december een feit was.

Over de verkoopprijs tast Aarts lang in het duister. Eind 2024 is er een getuigenverhoor waarbij Smal Gregoor de lippen stijf op elkaar houdt. Wel geeft hij toe dat zijn eigen holding sinds 2024 hypotheekverstrekker is voor zijn villa en dat accountant Perry Wils (die ook Aarts in de boeken heeft) die geldleningsovereenkomst al in juli 2023 heeft opgesteld.

Lenen van de klant

Wils blijkt bovendien met zijn compagnon Dennis van Gerwen € 3 miljoen te hebben geleend vanuit de holding van Smak Gregoor. Met het geleende geld kopen de twee een nieuw pand voor hun kantoor Rendus in Valkenswaard. Begin 2025 meldt zich een huurder voor de bovenetage, maar die trekt zich terug vanwege de publicaties over de dubieuze verkoopdeal met ASML.

Aarts is inmiddels naar de rechter en de Accountantskamer gestapt. Smak Gregoor blijkt volgens hem al in het voorjaar van 2023 als financier van Wils en Van Gerwen te zijn rondgeleid in het kantoorpand dat Rendus op het oog had. En waar kwam toen die € 3 miljoen vandaan?

Huur werd plots toch koop

De verkoper van het kantoorpand was Peter Latjes, die het in 2007 overnam van Abab. Dat is de voormalige werkgever van Wils. Wils en Van Gerwen wilden eerst een tijd huren, maar besloten plots om het pand toch meteen te kopen, aldus Latjes. Ze hadden een klant die zijn bedrijf had verkocht en het geld wel wilde lenen. “Het is in de vastgoedwereld overigens minder ongebruikelijk om niet van een bank te lenen dan wij gewone stervelingen denken. Later hoorde ik van mijn collega-directeur dat ze die financier in april of mei in ons pand hebben rondgeleid.”

Wils had bij de rechter moeten melden dat hij een schuld had bij Smak Gregoor, vindt de advocaat van Aarts. Want dan had hij daar vragen over kunnen stellen. En cruciaal is wanneer die € 3 miljoen is overgemaakt.

‘Niet expliciet verboden’

De NBA verklaart tegenover BN de Stem dat het “naar ons idee in onze beroepsreglementen niet expliciet verboden [is] om geld te lenen van je cliënt, terwijl je ook diens overnameproces begeleidt”. Wel moet de accountant dan “heel goed” uitleggen waarom de combinatie volgens hem aanvaardbaar is. “Ook zou hij stevige aanvullende maatregelen moeten treffen om de risico’s weg te nemen dat hij de fundamentele beginselen voor accountants overtreedt.”

Mocht de Accountantskamer besluiten een maatregel op te leggen, dan komt Wils in de rechtszaak van Aarts tegen Smak Gregoor niet als betrouwbare getuige over.

‘Zelfs om extra toezicht gevraagd’

Dennis van Gerwen meldt tegenover het dagblad vertrouwen te hebben in de tuchtzaak. “Vooropgesteld: als accountants doen we ons werk naar eer en geweten. En – belangrijker nog – conform de regels die worden gesteld aan ons vak. En dan gaat het ook en vooral om de regels over objectiviteit en onafhankelijkheid. We gaan daar nooit lichtzinnig mee om.” Van Gerwen verwijst ook naar een externe compliance officer en naar de periodieke SRA-toetsing. “Op enig moment hebben we zelfs om extra, extern toezicht gevraagd”, zegt hij over de kwestie-Aarts.

Van Gerwen stelt wel imagoschade te hebben geleden door de publicaties over de verkoop van het sportcomplex. “Het verdriet en ongeloof hierover zit erg, heel erg diep.”

Bron: BN de Stem