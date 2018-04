Aangekochte fosfaatrechten fiscaal aftrekbaar

Melkveehouders kunnen aangekochte fosfaatrechten fiscaal aftrekken. LTO Nederland en de vereniging van accountantskantoren VLB hebben daarover overeenstemming bereikt met de Belastingdienst. Dat meldt de VLB, een vereniging die de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied behartigt voor haar leden ABAB, Alfa, Countus en Flynth.

In het akkoord staat onder meer dat fosfaatrechten bij de invoering in 2018 fiscaal gelijkgesteld worden aan bijvoorbeeld varkensrechten of het melkquotum. Dit betekent dat fosfaatrechten een bedrijfsmiddel zijn en aangekochte fosfaatrechten geactiveerd dienen te worden op de balans. Eerder heeft het van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangegeven dat de vermoedelijke einddatum voor het stelsel van fosfaatrechten 1 januari 2028 is. Hierdoor kan op fosfaatrechten worden afgeschreven. Alle details rondom het akkoord zijn samengevat in een lijst met vragen en antwoorden.

Stoppersregeling

De Nederlandse veehouderij heeft in 2015 veel meer fosfaat geproduceerd dan op basis van Europese afspraken is toegestaan. De grootste toename komt van de melkveehouderij, die met het oog op de afschaffing van

het melkquotum de productie massaal uitbreidde. Om deze overschrijding van de fosfaatproductie in te dammen heeft de overheid een maatregelen genomen. Melkveehouders hebben in 2016/2017 vrijwillig tegen een financiële compensatie hun melkproductie tijdelijk kunnen terugbrengen. Begin 2017 hebben melkveehouders in kunnen schrijven voor de subsidie beëindiging melkveehouderij. Voorwaarde om aan deze regeling mee te doen was dat al het aanwezige melkvee en jongvee binnen een termijn van zes weken van het bedrijf werd afgevoerd voor de slacht of voor export.

Bonus-malus

In 2017 is in het kader van de handhaving van de fosfaatproductie op het bedrijf een melkveefosfaatreferentie

met een bonus/malus regeling ingevoerd. Ten slotte is met ingang van 1 januari 2018 het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd, op basis waarvan de actieve agrarische ondernemers fosfaatrechten toegewezen hebben gekregen op basis van het aantal

gehouden stuks melkvee op 2 juli 2015. Onder actieve agrarische ondernemers wordt verstaan de ondernemers die bij RVO als zodanig op 1 januari 2018 nog staan geregistreerd. Voor het verkrijgen van fosfaatrechten is het niet noodzakelijk dat de agrarische ondernemer op 1 januari 2018 nog melkvee op zijn bedrijf houdt.

Boekwinst

Melkveehouders die in 2017 hebben meegedaan aan de stoppersregeling en hun bedrijf pas in 2018, na toewijzing van de fosfaatrechten, daadwerkelijk gaan staken, blijven recht houden op stakingsfaciliteiten als stakingsaftrek en stakingslijfrente mits ze voldoen aan de voorwaarden en er sprake is van boekwinst bij het afstoten van melkkoeien of jongvee. In voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op de langlopende liquidatie die zich over beide jaren uitstrekt.

Voorraad of bedrijfsmiddel

Over een aantal vragen is geen akkoord bereikt met de Belastingdienst, zoals de vraag of fosfaatrechten ´voorraad´ zijn of een bedrijfsmiddel, als een stoppende melkveehouder die direct na de toewijzing verkoopt. ‘Op deze vraag lopen onze visies uiteen’, zegt Bert van den Kerkhof, voorzitter vaksectie Recht van de VLB, die aan het hoofd van de werkgroep stond. De agrarische accountants zijn van mening dat fosfaatrechten in alle gevallen een bedrijfsmiddel zijn en daar denkt de Belastingdienst anders over.