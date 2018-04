Nieuwe klap KPMG Zuid-Afrika: 200 controles moeten opnieuw

KPMG Zuid-Afrika gaat al het werk van enkele partners van de afgelopen anderhalf jaar nog eens dunnetjes overdoen. Dat schrijft Accountancy Age.

De nieuwe reviews zijn een ultieme poging het besmette blazoen van KPMG in Zuid-Afrika op te poetsen en het publieke vertrouwen te herwinnen, na een zeer tumultueus jaar. KPMG heeft ook toegezegd z’n medewerkers elke twee jaar te laten screenen door een externe, onafhankelijke partij. De onderzoeken zullen worden gecoördineerd door KPMG International. Ook komt er een ‘hotline’ voor klokkenluiders.

Niet eerder vertoond

De laatste klap voor KPMG kwam afgelopen week, toen senior partners Sipho Malaba and Dumi Tshuma nalatig bleken te zijn geweest bij een schandaal bij de controle van de VBS Mutual Bank. Zij namen afgelopen weekeinde ontslag. Ongeveer tweehonderd dossiers moeten nu worden gecontroleerd op fouten, een maatregel die ook volgens het accountantskantoor zelf ‘unprecedented’ is. Bij de bank is €61 miljoen spoorloos en bleek de financiële administratie een puinhoop. Ondanks dat hebben de partners de boeken telkens goedgekeurd en nergens melding van misstanden gemaakt.

Zuma

KPMG Zuid-Afrika speelde ook al een prominente rol bij een corruptieschandaal rondom de steenrijke familie Gupta die een sterk stempel drukken op het Zuidafrikaanse landsbestuur, in het bijzonder de Zuid-Afrikaanse president Zuma en diens zoon Duduzane. KPMG International greep toen hard in door het bedrijf deels te ontfhoofden. De centrale bank van Zuid-Afrika heeft eerder verklaard dat KPMG ‘too big to fail’ is en heeft andere banken opgeroepen KPMG niet de rug toe te keren, omdat er maar vier kantoren zijn die de kennis hebben om de grote banken te controleren: KPMG Zuid-Afrika PwC, EY en Deloitte. Zuid-Afrikaanse banken zijn verplicht om twee verschillende accountantskantoren in te schakelen. Ook moeten de banken elke vijf jaar van accountant wisselen.