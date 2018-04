Fiscalist verliest zaak tegen Volkskrant

Belastingadviseur Rob Drieduite uit Nieuwkoop heeft een zaak verloren tegen de Volkskrant, meldt het dagblad zelf. De ex-belastingambtenaar en oud-medewerker van het ministerie van Financiën speelt een cruciale rol bij een zaak die draait om grootschalige omkoping bij diamanthandel in Congo, berichtte de krant in februari. Drieduite zit volgens de krant al jaren in de directie van de Fleurette Group, een bedrijf van de omstreden Israëlische miljardair en diamanthandelaar Dan Gertler dat wordt verdacht van omkoping. Daarover loopt een strafrechtelijk onderzoek in Amerika. Ook voerde Drieduite de afgelopen jaren de administratie van verschillende Nederlandse brievenbusfirma’s van Gertler.

Schade

De fiscalist spande na de berichtgeving een zaak aan tegen de Volkskrant, blijkt nu. Drieduite eiste rectificatie en wilde dat alle berichtgeving over hem verwijderd zou worden. Die berichten zouden hem grote schade hebben berokkend, betoogde de fiscalist. Tijdens de rechtszitting van twee weken geleden bleek volgens de Volkskrant dat twee Nederlandse banken rekeningen van Drieduite hebben geblokkeerd, vanwege zijn connectie met Gertler en diens plaatsing op de Amerikaanse sanctielijst.

Oordeel

De rechtbank gaat niet mee in de eisen van Drieduite. De rechter oordeelt dat het niet onrechtmatig was om de naam van de omstreden fiscalist te noemen. Volgens de rechter stelt de Volkskrant aan de kaak ‘dat Drieduite behoort tot degenen die behulpzaam zijn bij schendingen van mensenrechten, terwijl ze beter zouden moeten weten. (..) Zoals de Volkskrant terecht betoogt, levert ook de rol die deze enablers spelen bij de uitbuiting van landen als Congo een ernstige misstand op die de samenleving raakt, zeker als dat vanuit Nederland gebeurt door een Nederlander.’

Drieduite

De 52-jarige Drieduite werkte in de jaren negentig bij de Belastingdienst en op het ministerie van Financiën. Bij de Belastingdienst zat hij in het team Grote Ondernemingen in Rotterdam, dat verantwoordelijk was voor rulings. Daarna werkte hij bij Arthur Andersen en KPMG Meijburg, tot hij in 2003 een eigen advieskantoor begon in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop. Drieduite geeft belastingadviezen en helpt bij het opzetten van structuren om te profiteren van fiscale mogelijkheden in Nederland.