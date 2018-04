Technologie als verbinder tussen accountant en ondernemer

Micha Smit begon zeven jaar geleden bij softwarebedrijf Yuki toen het nog een hypermoderne boekhoudservice was….

Het bedrijf ontstond uit de gedachte: ondernemers hoeven niet zelf te boekhouden, maar moeten wel elke dag een actuele boekhouding hebben. Zeven jaar verder en het bedrijf is een stuk dichterbij in het realiseren daarvan. Smit: ‘Samenwerking tussen ondernemer en accountant in één platform, dat is al vanaf de oprichting van Yuki de kerngedachte. Omdat iedereen in onze community in hetzelfde platform werkt, wordt dit platform steeds slimmer.’

Onlangs lanceerde Yuki de Robotic Assistant die terugkerende administratieve handelingen zoveel mogelijk automatiseert. De laatste update is een kwaliteitsmonitor die een ‘rapportcijfer’ geeft aan onderdelen van de online boekhouding en daarna ook aan de boekhouding in zijn totaal. ‘De assistent doet iedere avond tientallen checks’, legt Smit uit. ‘Daarmee stelt hij vast hoe compleet de boekhouding is en geeft daar een cijfer aan. Ook laat hij zien wat de ondernemer moet doen om het cijfer omhoog te krijgen. Zijn alle afschriften bij de bank opgehaald? Ontbreken er inkoop- of verkoopfacturen? Zijn alle betalingen en ontvangsten in de administratie gekoppeld? Enzovoorts. Hierdoor krijg je gamification. De accountant en ondernemer gaan samen zorgen voor een 8 of 9 gemiddeld per maand. Dan wordt boekhouden zowaar nog leuk.’

De richting die Yuki op wil is dat de ondernemer steeds minder vaak ‘zijn boekhouding in moet’. Wanneer een actie nodig is roept het platform hem wel. Voor accountants en administrateurs betekent dit dat ze niet meer achter hun klanten aan hoeven zitten. Hiermee levert Yuki een commodity in iets waar accountants en administrateurs zelf niet optimaal efficiënt in zijn: zorgen dat de boekhouding altijd bij is. ’50 procent wordt al zonder menselijke tussenkomst weggeboekt’, zegt Smit. ‘Binnen een paar jaar ‘is de boekhouding er gewoon’.’

Ook al verandert de rol van de accountant hierdoor, Smit constateert dat kantoren er warm voor lopen. ‘Naast mijn rol als commercieel directeur bij Yuki ben ik dat in 2016 ook geworden voor DizzyData (destijds Newviews) dat indertijd was overgenomen door Yuki. Dit bedrijf is actief in scan- en herken en deze markt groeit werkelijk gigantisch snel. Er wordt wel gezegd dat het ouderwets is, maar we hebben top 10 kantoren die vorig jaar nog klant zijn geworden. Dit is de eerste stap om tot een centrale workflow te komen ongeacht de verschillende boekhoudpakketten waar je mee werkt. Ik zie het als een opmaat naar het echte robotic accounting. De ‘boekhoudfabrieken’ zijn nu snel aan het ontstaan.’

Smit benadrukt dat het niet de bedoeling is de accountant te vervangen. ‘Big data en kunstmatige intelligentie gaan steeds meer taken overnemen. Denk aan autorijden, vliegen en het stellen van medische diagnoses. Toch willen mensen nog steeds communiceren met andere mensen en niet met robots. En daar ligt de toekomst van de accountant. Ondernemers willen iemand die ze verder helpt met hun bedrijf. Niemand zit te wachten op alleen een administratie. De accountant heeft een signaalfunctie. Liquiditeitsprognoses maken, het signaleren van risico’s en kansen, stuurinformatie leveren, et cetera. Misschien zijn de termen accountant en administrateur wel wat ouderwets. Het worden steeds meer IT-bedrijven die op basis van data advies en diensten leveren. De digitale CFO noem ik het.’

Volgende stappen

Nu de standaardisatie door initiatieven als de Robotic Assistant steeds sneller gaat, richt Yuki zich meer op het halen van inzichten uit alle beschikbare data. Dit moet de beoogde verbinding tussen de accountant en zijn klant verder verstevigen. ‘Yuki zal meer en meer collective intelligence en machine learning inzetten om Robotic Accounting nog geavanceerder te maken en zo accountants te helpen met data voor hoogwaardige adviesdiensten. Kijk naar de topsport, daar worden hele andere beslissingen genomen op basis van data. Zo gaat het in deze branche ook; transactieverwerking als basis voor mooie voorspellingen.’

Dit artikel is eerder verschenen op Accountantweek in het kader van de Accountancy Expo.