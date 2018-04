Europese Commissie: bedrijf alleen verkassen of opsplitsen met toestemming

Bedrijven moeten toestemming vragen aan nationale autoriteiten als ze van de ene naar de andere EU-lidstaat willen verhuizen, of zich over de grens willen opsplitsen. Dat staat in een voorstel over een herziening van het ondernemingsrecht van de Europese Commissie. De commissie beoogt hiermee een einde maken aan het ‘kunstmatig’ verkassen van bedrijven, puur met het doel brievenbusfirma’s op te zetten of vanwege minder dure arbeidsvoorwaarden.

Nationale overheden kunnen verhuizing, overname of opsplitsing verbieden als ze vermoeden dat het een onderneming puur te doen is om belasting te ontduiken of werknemers van hun rechten wil beroven, staat in het voorstel van de eurocommissarissen Frans Timmermans (Rechtstatelijkheid, foto) en Vera Jourova (Justitie). De onderneming is verplicht zelf te melding te doen bij de nationale overheid, als er een voornemen is tot grensoverschrijdende opsplitsing, overname of verhuizing.

Onafhankelijk

Een volgens Timmermans, ‘onafhankelijke expert’ moet daarna feiten aanleveren zoals winstcijfers en strategie, op basis waarvan de lidstaat beoordeelt over het voornemen door kan gaan. Een goede reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat klanten zich in mindere mate in het thuisland maar zich elders bevinden. Ondernemingen die financieel in zwaar weer zitten krijgen geen toestemming, dit om geldverstrekkers te beschermen. Als er eenmaal toestemming is, moet het juist makkelijker voor een bedrijf om te verhuizen. De Commissie heeft becijferd dat de maatregel het bedrijfsleven ‘€12.000 tot €19.000 per operatie’ kan besparen. In Duitsland bijvoorbeeld moet een onderneming zich nu opheffen alvorens het elders opnieuw kan beginnen.

Loonkosten drukken

Het bedrijf moet ook aantonen dat verhuizing niet het oogmerk heeft de loonkosten te drukken en aan werknemersrechten te tornen. Als garantie moet het bedrijf volgens het voorstel na de verhuizing naar een andere lidstaat nog zeker drie jaar bepaalde rechten in stand houden rond zaken als medezeggenschap. Werknemers en vakbonden krijgen ook een stem in de grensoverschrijdende opsplitsing, overname of verhuizing, als het aan de commissarissen ligt. De bedrijfstop moet hen inzicht geven in de gevolgen van het bedrijfsbesluit voor onder meer de werkgelegenheid.