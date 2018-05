Amerikaanse toezichthouder doet Turkse Deloitte-topmannen in de ban

De Amerikaanse toezichthouder PCAOB heeft twee voormalige topmannen van Deloitte in Turkije in de ban gedaan omdat zij niet hebben voorkomen dat medewerkers documenten hebben bewerkt voorafgaand aan een inspectie in 2014. Een senior partner is voor het leven geschorst.

Beide partners – Hüseyin Gürer and Gökhan Alpman – wisten van de plannen, maar hebben geen maatregelen genomen om ze te stoppen. In december kreeg Deloitte a een boete van 750.000 dollar voor het vergrijp. Volgens de PCAOB begint integriteit bij het senior management en de toon die ze zetten voor de auditpraktijk. “Als het bedrijfsmanagement die verantwoordelijkheid verzaakt, nemen we passende maatregelen.” Beide topmannen kunnen na respectievelijk twee en drie jaar een verzoek indienen om de doorhaling op te heffen. Güreer kreeg aanvullend nog een boete van 25.000 dollar. Een derde senior partner is voor het leven geschorst omdat hij weigerde mee te werken aan het onderzoek.

Kenners vragen zich af of de PCAOB wel een sterk genoeg signaal heeft afgegeven om de ernst van de vergrijpen duidelijk te maken. De Britse professor in accountancy Prem Sikka stelt dat de grote kantoren weinig respect tonen voor regels, ethiek of toezchthouders. “Ze spelen een kat-en-muisspel waarmee ze zichzelf verrijken en ze zijn bereid uit winstbejag de regels te buigen. Niemand maakt zich druk om een boete van 25.000 dollar. Dit is niet de eerste keer dat de toezichthouder maatregelen treft tegen Deloitte en het is goed om je af te vragen waarom de controle op het hoogste niveau kennelijk zo slecht is. Deloitte is een wereldwijd bedrijf. Wat hebben de partners in andere landen zitten doen?”

Volgens Deloitte zelf was het gedrag van de drie bestrafte mannen onverenigbaar met de bedrijfscultuur.

Steinhoff-affaire

Deloitte ligt ook al onder vuur als controlerend accountant van het Zuid-Afrikaanse meubelconcern Steinhoff, waar de boekhouding is gemanipuleerd. Steinhoff laat onderzoeken welke rol het voormalige management heeft gespeeld in het boekhoudschandaal dat het bedrijf in serieuze problemen heeft gebracht. Er wordt juridisch advies ingewonnen over de stappen die tegen de betrokkenen kunnen worden ondernomen. Er wordt onder meer gedacht aan het terugvorderen van bonussen die zijn betaald toen de boekhouding een rommeltje was.

Volgens Bloomberg staat voormalig CEO Markus Jooste bovenaan de lijst van te vervolgen topmannen. Jooste stapte op 5 december op en er is sindsdien niets van hem vernomen. Hij kreeg in 2016 nog een bonus van bijna € 3 miljoen, waarmee hij zijn salarisstrook aandikte tot € 5,6 miljoen. Toenmalig CFO Ben la Grange streek een bonus op van € 1,3 miljoen. Hij heeft zijn functie opgegeven, maar werkt nog wel voor Steinhoff. Voormalig COO én huidig topman Danie van der Merwe kreeg een extraatje van € 1,47 miljoen overgemaakt.

Bron: FT.com