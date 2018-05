Robotic accounting. Kort geleden was ik op een seminar waar dit onderwerp centraal stond. Het seminar begon met een filmpje regelrecht uit Hollywood met veel bombarie. Het voelde alsof ik middenin een scène van de film ‘I, Robot‘ zat. Terug op aarde begon het programma met sprekers die vanuit verschillende invalshoeken vertelden over hoe de techniek de processen op de werkvloer van de accountant gaat veranderen. Maar wat heb jij hieraan en wie voert eigenlijk de regie? De robot of jij, de accountant.

Wie nog niet goed op de hoogte was van de materie, kreeg op dit seminar een duidelijk beeld van waar we vandaag de dag staan. De zaal overziend kwam spontaan een gedachte in me op: arme accountant! Tot voorheen kwam hij of zij nog weg met kennis over LIFO, FIFO en KOR. Op het seminar vlogen woorden en afkortingen als RPA, AI, Blockchain, Machine learning, Robot accounting, Hashing, Merkle tree, ICO, IOT door de zaal. Met als klap op de vuurpijl de mededeling, dat je beroep gaat verdwijnen en wordt overgenomen door robots. Maar is dat wel zo of is deze ontwikkeling juist een kans?

Robots gaan je helpen

Je wilt als accountant de veranderende wereld om je heen begrijpen. Je absorbeert de terminologie en probeert je voor te stellen hoe de praktijk er in de nabije toekomst uitziet. Allereerst moet je je daarbij afvragen of de geautomatiseerde processen je werk gaan overnemen óf dat ze jou juist kunnen helpen.

Ik ga uit van het laatste en deze gedachte vasthoudend, komen er toch wel hele fraaie ontwikkelingen aan. Een robot geeft je goud in handen, namelijk: data en rekenkracht! Op deze hoeveelheid kennis en ook nog in milliseconde direct paraat, ga je het nooit van hem winnen.

Het zijn mensen die robots van alles leren. Vergelijkbaar met de volwassen-kind-verhouding zal hij het later allemaal zelf moeten kunnen en zelf nieuwe kennis vergaren: machine learning. Denk aan de schaakcomputer. Deze maakt zetten op basis van berekeningen, maar ook op basis van data van alle gespeelde partijen in de wereld en kan dus theorie koppelen aan verzamelde data van menselijk denken en gedrag.

Of neem de app SoundHound. Op basis van een klein stukje audio bestaande uit een geluidsgolf met zijn amplitude en frequentie kan de app het muziekstuk herkennen. De volgende stap is, dat de computer een nieuw liedje zou kunnen schrijven op basis van alle bestaande audiodata met een sublieme akkoordenwisseling en combinaties van de juiste instrumenten. Ook zijn de eerste boeken al geschreven door kunstmatige intelligentie, waarbij je zelfs een bepaalde stijl van een schrijver kunt inbrengen. We mogen dus niet klagen, want wij leren het de computer zelf! De computer brengt het geleerde slechts in de praktijk.

Veel handelingen worden overbodig

Met administraties verwerken staan we nog aan het begin van deze machine learning, maar het kan hard gaan. De ‘big data’ is er. En er wordt, zoals op het seminar te zien was, hard gewerkt aan slimme software om deze date te analyseren en toe te passen. Het doorontwikkelen van blockchain (graag energiezuiniger dan het nu is s.v.p.) en UBL gaat veel handelingen overbodig maken, want waarom nog belastingaangifte doen als alle gegevens al bekend zijn bij de partijen en bovendien niet meer manipuleerbaar.

En waarom dan bonnetje nog coderen? Het ‘world wide web’ met zijn robots weet toch dat ik een schildersbedrijf bezit, ik een bestelbusje op het bedrijf heb staan, hij kent de fiscale spelregels, mijn leefsituatie, wat de leverancier als digitale code heeft meegegeven in de UBL, hoe ik dit bonnetje in het verleden heb geboekt, hoe andere even grote schildersbedrijven in mijn regio dit boeken enzovoort. Spotify weet toch ook van welke muziek ik hou en doet voorstellen. Internetwinkels weten dit ook mooi te verpakken. ‘Anderen die dit product kochten, kochten ook…’.

Waarom nog uren schrijven? Software kan mijn handelen volgen, gps mijn verplaatsing en zelfs mijn stappen kunnen worden geteld. De ontvangsten en uitgaven in de juiste categorie plaatsen, moet dan toch ook een peulenschil zijn.

Accountancy, schiet eens op!

Bovenstaande voorbeelden zijn snel gerealiseerd, omdat het machinelearning is binnen de eigen software. Willen we de wondere wereld van de bonnetjes en transacties aan elkaar koppelen, hebben we een standaard en/of een converter nodig. En daar schiet het in de accountancy juist niet mee op. Zie hoe moeizaam UBL en RGS wordt gebruikt, laat staan Europese standaarden aan elkaar koppelen. Mensen, overtuigd van hun eigen gelijk en die eindeloos overleggen, komen hier maar moeilijk uit. Misschien moet juist hier een robot het gaan overnemen. Geautomatiseerd polderen in enkele secondes.

Tja, die robot gaat er komen en mij helpen. Daar ben ik niet bang voor. De vraag is wanneer het echt doorzet in de accountancy. En ikzelf hou de regie, want één van de dingen die een robot niet kan overnemen, is menselijk gevoel en intuïtie, toch? Of gaat hij ook dát zelf leren.

Ik ben benieuwd hoe jij tegen robotic accounting aankijkt. Schrik je van de ontwikkelingen of kun je juist niet wachten totdat jij goud in handen krijgt? Verras mij met jouw reactie.

Albert van Ruijven-Rojek is Senior Advisor bij Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland

Is de accountant klaar voor PSD2, blockchain, AI en VR?

De termen artificiële intelligentie, big data, blockchain en PSD2 zijn de branche niet onbekend. In mijn werk zie ik genoeg accountancy professionals die zich al voorbereiden op nieuwe technieken. Maar er zijn er ook genoeg die lijdzaam afwachten wat er gaat gebeuren… LEES DE BLOG