SRA komt met ‘verkenning’ toezichtsmethodiek

Het SRA-bestuur zal in 2018 een ‘verkenning’ schrijven over ‘de kaders van het toezicht in de twintiger jaren’. Dat kondigt voorzitter Paul Dinkgreve aan in de aanbiedingsbrief van het jaarverslag 2017 van de SRA-Reviewcommissie, die donderdag is verschenen.

‘De uitspraak van de bestuursrechter in de zaak EY/PwC versus AFM van december 2017 jl. en het hoger beroep dat de AFM daarop heeft ingesteld, plaatst op zijn minst vraagtekens bij de opzet en werking van de AFM-onderzoeksmethodiek en de consquenties van uitspraken. In dat kader is het van belang om stil te staan bij de basis: hoe moeten we omgaan met het stelsel van regelgeving dat aan toezicht ten grondslag ligt?’

Positiever

De toetsresultaten van SRA zijn positiever dan het rapport dat toezichthouder AFM vorig jaar presenteerde over de kwaliteit van de controles bij de vier grootste accountantskantoren Deloitte, PwC, EY en KPMG. De AFM velde een hard oordeel over de prestaties van de zogeheten Big Four, die nog steeds een ‘joekel van een probleem hebben’. 19 van de 32 onderzochte dossiers kregen een onvoldoende.

Zorgplicht

Dinkgreve reageert met deze opmerking op de uitspraak van de Rotterdamse bestuursrechter van 20 december 2017 over de zorgplicht van accountantsorganisaties. De AFM legde in maart 2016 boetes op aan EY, PwC, Deloitte en KPMG. EY en PwC tekenden hiertegen beroep aan en werden in december 2017 door de bestuursrechter in het gelijk gesteld. De centrale vraag in de rechtszaak was of een overtreding van de zorgplicht kan worden vastgesteld, als na onderzoek van de AFM blijkt dat er ernstige tekortkomingen zijn in meerdere wettelijke controles van de jaarrekening. De AFM heeft zich primair op het eindproduct (de jaarrekeningcontrole) gericht. Op grond van tekortkomingen daarin heeft de waakhond geconcludeerd dat de kwaliteitswaarborgen op organisatieniveau niet voldoende waren. De accountantsorganisaties zijn vervolgens beboet. Ook de AFM wil meer duidelijkheid over de interpretatie van de zorgplicht en hoopt dat in hoger beroep te bereiken.