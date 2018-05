Raet komt in handen van Visma

De Noorse Visma Group, leverancier van onder meer boekhoudsoftware en in ons land actief voor ruim 40.000 klanten, gaat Raet overnemen. Beide partijen hebben een voorlopige overeenkomst getekend. De intentie is dat Visma voor 100% eigenaar wordt.

De overname wordt pas definitief als de “toepasselijke medezeggenschapstrajecten” zijn afgerond. Raet heeft als leverancier van HR-software en -diensten ruim 10.000 klanten in Nederland. In 2016 werd Raet eigendom van investeringsbedrijf HgCapital, dat ook een minderheidsbelang heeft in Visma. Beide bedrijven worden nu samengevoegd. Raet telt zo’n duizend werknemers en een omzet van meer dan € 150 miljoen. Visma is met een omzet van € 900 miljoen en een personeelsbestand van 6.700 werknemers een maatje groter.

“De Visma Group en Raet zullen samen 10 miljoen eindgebruikers bedienen en daarmee een van Europa’s meest toonaangevende leveranciers van HR-oplossingen worden. Klanten zullen profiteren van de toegenomen innovatiekracht en flexibiliteit die zal worden ingezet om hen nog beter te helpen bij het bereiken van hun organisatiedoelen”, aldus een persbericht. “De overname van Raet is een strategische keuze waarmee Visma zijn positie in Nederland en België, waar Visma al boekhoud-, ERP-, payroll en aanverwante cloudsoftware aanbiedt, versterkt.”

Er worden geen mededelingen gedaan over details van de overname. Volgens het FD zou de overnamesom € 600 miljoen bedragen.