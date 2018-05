Commissie: maatregelen om werkdruk te verminderen

De Monitoring Commissie Accountancy besteedt in haar woensdag verschenen rapport nadrukkelijk aandacht aan de jonge generatie accountants, die ‘heel anders in de wedstrijd zitten’, aldus voorzitter Ada van der Veer.

De commissie deelt de indruk dat het accountantsberoep zijn aantrekkingskracht verliest, als gevolg van werkdruk, tijds- en budgetdruk en een gebrekkige werk-privébalans. ‘Veel jonge accountants willen dat er echt iets gaat veranderen’, zegt commissie-voorzitter Ada van der Veer. ‘De werkdruk moet omlaag en zij willen dat er serieus gekeken wordt naar het verdienmodel en de organisatiecultuur. De animo onder jonge accountants om over tien jaar nog in het beroep te werken is gering.’

Gesprekken

De commissie baseert die bevindingen op gesprekken met de NBA Young Profs, een eigen uitvraag onder medewerkers en het onderzoek van de NBA Young Profs dat in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit uitvoerde. De daarin geschetste cultuur heeft (negatieve) gevolgen voor de kwaliteit van werkzaamheden. ‘Het gaat dan om: onvoldoende documentatie, het verzamelen van minder controlebewijs, verlaagde professionele oordeelsvorming, verminderde professioneel-kritische instelling.’ Naar de mening van de Commissie dienen de bevindingen te leiden tot het treffen van ‘maatregelen die aantoonbaar de negatieve kwaliteitseffecten van werkdruk, tijdsdruk en budgetdruk verminderen.’