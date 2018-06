Consumentenbond waarschuwt voor agressieve methodes incassobureaus 

Consumenten zouden niet langer betalingen moeten doen aan incassobureaus die hen op agressieve wijze benaderen voor vage diensten. De Consumentenbond krijgt veel klachten binnen over malafide incassobureaus. De organisatie roept consumenten op aangifte te doen.

De Consumentenbond hekelt de werkwijze van de bedrijven en de aan hen gelieerde incassobureaus. ”Dit heeft niets meer te maken met normale verkoopmethoden, maar is volledig gericht op misleiding en angst. Dat moet direct stoppen.” De aanhoudende stroom klachten en de ernst van de meldingen is voor de Consumentenbond aanleiding voor de oproep. ”Die bedrijfjes komen en gaan in hoog tempo en dat maakt het lastig ze aan te pakken. Ook zijn ze vaak niet voor rede vatbaar”, stelt de consumentenorganisatie. “Wat ons betreft is het dan ook tijd om uit een ander vaatje te tappen; misschien dat de strafrechtelijke weg deze boeven een halt toeroept.”

Bron: ANP