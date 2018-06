Lange gevangenisstraf voor BTW-fraude met CO2 emissierechten

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een 46-jarige man veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht jaar. De man heeft leiding geven aan een criminele organisatie die BTW-fraude met emissierechten heeft gepleegd.

Inkoop en verkoop emissierechten

De veroordeelde man had de regie over een keten van bedrijven die emissierechten in het buitenland aankochten en na doorverkoop binnen de criminele organisatie op de Nederlandse emissierechtenbeurs weer verkochten. Over de in het buitenland aangekochte emissierechten hoefde geen BTW betaald te worden. Ze verkocht deze vervolgens in Nederland met BTW. Deze BTW, meer dan 6 miljoen euro, had aan de Nederlandse fiscus betaald moeten worden. Dat is niet gebeurd. Daarnaast maakte de criminele organisatie zich schuldig aan valsheid in geschrift door valse facturen op te maken.

Topje van de ijsberg

De rechtbank heeft in haar oordeel laten meewegen dat de criminele organisatie uit het Nederlandse onderzoek onderdeel was van een veel grotere criminele organisatie waarin de man een prominente rol vervulde. Uit het onderzoek volgt dat deze criminele organisatie in Nederland en in zes andere lidstaten van de Europese Unie meer dan 100 miljoen euro aan BTW opzettelijk niet heeft afgedragen.

Bevel gevangenneming

De veroordeelde man, die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, heeft zich tot dusverre verborgen weten te houden voor justitie. De rechtbank beveelt zijn gevangenneming.

Medeverdachte vrijgesproken

De medeverdachte halfbroer van de man wordt door de rechtbank vrijgesproken. Uit het onderzoek is gebleken dat hij op papier directeur was bij een van de bij de criminele organisatie betrokken rechtspersonen. Dat hij zich daarnaast feitelijk heeft bemoeid met de Nederlandse belastingfraude is niet komen vast te staan.

Uitspraken:

ECLI:NL:RBDHA:2018:6869

ECLI:NL:RBDHA:2018:6822

Broon: rechtspraak.nl