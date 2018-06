Nieuwe detacheringsrichtlijn gaat definitief door

De EU-ministers van Werk en Sociale Zaken hebben donderdag de zogenoemde detacheringsrichtlijn groen licht gegeven. Tijdelijke werknemers uit een ander EU-land krijgen het recht op hetzelfde loon bij gelijk werk als hun collega’s in het gastland. Het Europees Parlement gaf in mei al zijn goedkeuring.

De wetgeving moet oneerlijke concurrentie op de werkvloer tegengaan. De nu nog onbeperkte termijn voor detachering gaat naar twaalf maanden. Een eenmalige verlenging met zes maanden is mogelijk.

Cao’s gaan gelden voor alle werknemers, die dus ook recht krijgen op extraatjes. Werkgevers mogen reis- of verblijfskosten niet meer inhouden op het salaris. Sociale premies worden tijdens de detacheringsperiode nog altijd in het thuisland afgedragen. Vooral bij Oost-Europese landen was verzet tegen de herziening van de richtlijn, omdat ze vrezen dat hun landgenoten minder aantrekkelijk worden voor werkgevers in West-Europa.

De lidstaten moeten de nieuwe regels binnen twee jaar hebben omgezet in nationale wetgeving.

