Geen verzuimboete voor demente vrouw

Een dementerende vrouw hoeft financieel niet op te draaien voor de verlate belastingaangifte die door haar broer gedaan werd. De rechtbank Gelderland toonde een humaan gezicht en verscheurde een boete van €369.

De man was bewindvoerder van zijn zus. Ondanks een herinnering en een aanmaning om haar aangifte uiterlijk 21 juli 2017 te doen, deed de broer het drie dagen later. De demente vrouw kreeg een verzuimboete.

Gekozen gemachtigde

De vertraging was het gevolg van computerpech. Toen het apparaat gerepareerd was, deed hij snel alsnog aangifte. aar de inspecteur was onverbiddelijk en legde de boete op. De rechtbank bleek coulanter. De vertraging was gering en de man had zijn best gedaan. Dat alles bij elkaar maakt dat de rechtbank een boete niet passend vond voor een zogeheten gekozen gemachtigde. Een professionele belastingadviseur had niet op dezelfde coulance kunnen rekenen.