Btw skybox aftrekken voor medewerkers mag, maar alleen met klanten

De kosten van een skybox voor eigen medewerkers zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Het personeel mag niet voor de eigen lol in de businesslounge zitten, maar het bezoek moet primair het bedrijfsbelang dienen. Dat heeft de Hoge Raad in cassatie bepaald, naar aanleiding van een zaak van een interieurbouwer, die zitplaatsen huurde met catering.

Een projectleider van het bedrijf en zijn broer gebruikten de zitplaatsen als zij met (potentiële) klanten een wedstrijd bezochten. Zij maakten geen gebruik van de plekken als er geen zakenrelaties mee gingen. Als zij zelf niet konden, mochten zakenrelaties soms profiteren van ht voordeeltje. De BV trok alle btw over de huur van de zitplaatsen af. De inspecteur vond dat niet kunnen en hield vol dat de zitplaatsen zijn gebruikt als relatiegeschenk of als personeelsvoorziening. Ook Hof Den Bosch bestempelde de terbeschikkingstelling van de zitplaatsen aan de broers als het geven van gelegenheid tot ontspanning van personeel. Voor dit gebruik bestaat geen recht op aftrek voorbelasting.

Gebruikelijke praktijken

Volgens de Hoge Raad is alleen sprake van een personeelsvoorziening die de aftrek van voorbelasting verhindert als de terbeschikkingstelling behoort tot de gebruikelijke praktijken van de werkgever om het personeel te paaien. Dit had het Hof niet onderzocht. Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat niet per se sprake is van het geven van gelegenheid tot ontspanning aan personeel als de werknemers zakenrelaties moeten meenemen en verwijst de zaak door naar Hof Arnhem Leeuwarden.