AFM en DNB benoemen externe deskundigen voor bestuurderstoetsingen

De AFM en DNB gaan deze zomer van start met een pilot van een jaar waarbij externe deskundigen betrokken worden bij bestuurderstoetsingen. “Hiermee geven de AFM en DNB invulling aan één van de aanbevelingen van de commissie Ottow, die onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop het toetsingsproces door de AFM en DNB wordt uitgevoerd.”

Met de externe deskundigen moeten de onafhankelijkheid, de professionaliteit en het draagvlak voor het beoordelingsproces van bestuurders worden verbeterd. “Er is daarom gekozen voor kandidaten die beschikken over boardroomervaring of het perspectief van de boardroom in het toetsingsproces kunnen inbrengen. Ook hebben de AFM en DNB een gezamenlijke externe vertrouwenspersoon aangesteld en heeft DNB een externe voorzitter benoemd voor de hoorcommissie in bezwaarfase tegen besluiten over bestuurderstoetsingen. De AFM kent al langer een externe voorzitter van de hoorcommissie in de bezwaarfase.”

Van der Noordaa, Wijngaarden en Van der Meer Mohr

De externe deskundigen die bij de AFM aan de slag gaan, zijn hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering Janka Stoker, voormalig Delta Lloyd-topman (en man met een lange ING-geschiedenis) Hans van der Noordaa en voormalig ASN Bank-CEO Ewoud Goudswaard. Bij DNB is Ludo Wijngaarden, voorheen onder anderen topman van Nationale-Nederlanden en commissaris bij de Volksbank, een van de externe deskundigen. Pauline van der Meer Mohr (onder anderen commissaris bij EY) en Johan van Hall (ex-vicevoorzitter van de executive board van ABN Amro) vergezellen hem. “De beide toezichthouders zullen de externen betrekken bij de uitvoering van personentoetsingen waaronder het voeren van toetsingsgesprekken. Dit betekent dat zij inzage krijgen in het toetsingsdossier, en actief deel nemen aan het toetsingsgesprek en de daarop volgende oordeelsvorming. Ook gaan zij een aantal aanvangstoetsingen op papier beoordelen. Het staat de externe deskundigen daarnaast vrij om gevraagd en ongevraagd advies op het toetsingsproces te geven.”

Als externe vertrouwenspersoon is advocaat Joost Italianer gevraagd. Tot slot gaat Eric Daalder, lid van de Raad van State, aan de slag als externe voorzitter van de hoorcommissie bij DNB. De heeft al een onafhankelijke voorzitter van de hoorcommissie in de bezwaarfase.