Aankopen via internet opnieuw flink gestegen

Nederlandse consumenten gaven in de eerste zes maanden van 2019 online € 12,5 miljard uit aan producten en diensten, wat leidt tot een groei van 9% ten opzichte van het eerste half jaar van 2018. Naar verwachting komen de totale online consumentenbestedingen voor heel 2019 uit op € 25,9 miljard. Dit blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland. Dit onderzoek wordt door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en in samenwerking met PostNL.

In totaal gaven Nederlandse consumenten € 7,0 miljard online uit aan producten (+10%) en € 5,5 miljard aan diensten (+7%). Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van het online besteed bedrag (+8%) en het aantal aankopen (+6%) per online koper. Als we alleen naar de producten kijken, liggen deze percentages zelfs nog iets hoger: +10% en +8%. Daarnaast vormen de online bestedingen binnen de categorieën Food/Nearfood (+34%) en Schoenen & Personal Lifestyle (+21%) ook een belangrijke driver voor het online aankopen van producten.

In totaal werden er in de eerste zes maanden van 2019 124,9 miljoen online aankopen gedaan (+6%). Hierbinnen zien we dat de groei voor diensten (+1%) achterblijft bij die van producten (+8%), wat in lijn is met voorgaande jaren. De groei binnen producten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een forse stijging van het aantal online aankopen binnen Food/Nearfood (+39%), Schoenen & Personal Lifestyle (+32%) en Health & Beauty (+26%).

“Food/Nearfood wordt een enorme driver van de Nederlandse e-commercemarkt”, vertelt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. “Waar deze categorie eerst vooral van zich deed spreken vanwege grote groeicijfers, is hij inmiddels ook uitgegroeid tot een van de grootste productcategorieën, zowel op het gebied van online bestedingen als het aantal aankopen. De groeicijfers blijven overigens imposant te noemen en dat zal de komende periode, met de feestdagen in aantocht, niet veel anders worden.”

Gebruik desk- en laptops neemt verder af

Het aantal online aankopen dat op een smartphone wordt gedaan, blijft zijn groei doorzetten. Waar in Q2 2018 nog 15% van de online aankopen via een mobiele telefoon is gedaan, is dit aandeel een jaar later gestegen naar 22%. Ook het aantal online kopers via een smartphone is het afgelopen jaar gestegen: 37% van alle online kopers doet een online aankoop op een smartphone, terwijl dit in Q2 2018 nog 32% was. Het gebruik van een desktopcomputer of een laptop door online shoppers is daarbij verder gedaald: van 32% naar 29% voor desktops en van 50% naar 48% voor laptops.

Prognose voor heel 2019

De verwachting is dat de online bestedingen in Nederland voor heel 2019 uitkomen op circa € 25,9 miljard, verdeeld over ongeveer 259,7 miljoen aankopen. Dit zouden stijgingen ten opzichte van vorig jaar betekenen van respectievelijk 9% en 7%.

Bron: thuiswinkel.org

