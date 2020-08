Corona stimuleert starten webshop

Het aantal bedrijven in Nederland is in het eerste halfjaar met een kleine 81.000 toegenomen. De groei is minder groot dat in de eerste helft van 2019, blijkt uit cijfers van Graydon. Webshops waren goed voor 90% van alle startende bedrijven in de groot- en detailhandel.

Vooral in het tweede kwartaal zijn er minder bedrijven opgericht dan een jaar eerder. In totaal zijn er in de eerste helft van 2020 136.798 nieuwe bedrijven gestart: 3,7% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal bedroeg de afname 30%. Het aantal faillissementen is in de eerste zes maanden met 2,6% gegroeid naar 2.000. ‘We verwachten dat we een verdere toename zullen zien in het derde en vierde kwartaal. De afgelopen maanden konden veel bedrijven immers gebruikmaken van de financiële noodregelingen van de overheid en het is de vraag hoe lang deze maatregelen effectief blijven.’ De nettogroei, het aantal nieuwe bedrijven min het aantal faillissementen en opheffingen, komt uit op 80.943 en is daarmee 7,4% lager dan in het eerste halfjaar van 2019.

Internethandel

De groei van het aantal bedrijven in de groot- en detailhandel is juist 30% hoger dan vorig jaar. ‘In deze sector zijn in het eerste halfjaar 20,4% meer starters geregistreerd. De coronacrisis heeft vooral de handel via internet een boost gegeven: 90% van de startende bedrijven in de groot- en detailhandel betrof een webshop.’ Ook de landbouw en visserij groeide sterker dan vorig jaar, vooral door een kleiner aantal faillissementen. De sterkste stijging in faillissementen boeken het onderwijs (+36,4%), de overige dienstverlening (+29,3%) en de horeca (26,8%).

Vooral in Groningen en Friesland is de bedrijvigheid gegroeid, terwijl in de Randstad sprake is van een daling van de nettogroei, met name in Utrecht (-13,8%) en Noord-Holland (-13,0%).

