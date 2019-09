Fou-Khan Tsang straks op AV-dag: ‘Accountant: adopteer veranderingen’

Zo u bent zich als het goed is aan het voorbereiden op de AV-dag. In ieder geval hoop ik dat u een hoop inspiratie op de AV-dag krijgt van de verhalen van collega’s, specialisten en leveranciers. Ik kom altijd wel verrijkt terug na zo’n dag en vol goede ambities om dat natuurlijk weer in mijn bedrijf te toe te passen of te implementeren. Maar in de praktijk en door van de waan van de volgende dag blijft het vaak bij een goed idee dat nog verdere uitwerking behoeft. Laatst zag ik nog een mooie formule hiervan:

ICT-succes = (ICT-adoptie x ICT-mogelijkheden)^vertrouwen

Nu is deze formule vooral gericht op ICT maar deze zou natuurlijk ook breder toegepast kunnen worden. Vervang het woordje ICT door verandering en de formule blijft volgens mij gewoon werkbaar.

Met andere woorden: het succes van verandering is afhankelijk van adoptie daarvan en staat of valt met vertrouwen. En we zijn altijd (te) enthousiast over de mogelijkheden (van ICT) en hebben te weinig aandacht voor de adoptie daarvan en het vertrouwen dat je moet hebben. Omdat u morgen ook weer kantoor moet wil ik vooral over die adoptie hebben.

Adoptie van veranderingen

Ik zie veel organisatie, en voor de duidelijkheid ook de mijne, worstelen met de adoptie van verandering. Je hoort dan leidinggevende vaak klagen dat ze de kar alleen moeten trekken, dat de medewerkers passief zijn etc. etc.

Hiervoor zijn naar mijn mening een aantal oorzaken. De belangrijkste is dat omdat er te weinig aandacht wordt besteed aan de vaardigheden die nodig zijn om verandering tot een succes te maken. Nog steeds merk ik dat nog steeds er veel aandacht uitgaat naar vaktechnische kennis en veel minder de ’verandervaardigheid’ van medewerkers.

Binnen het onderwijs wordt er nu veel gewerkt met wat men noemt de 21st century skills of in het Nederlands vaardigheden van de 21ste eeuw. Er is veel onderzoek naar deze vaardigheden gedaan voor dit artikel gebruik ik de indeling zoals die gebruikt wordt in het Nederlandse onderwijs en die mooi is weergegeven in onderstaande roos.

U ziet een breed pallet van vaardigheden van kritisch denken, ICT-vaardigheden tot aan sociale en culturele vaardigheden en van u wordt verwacht dat ze allemaal in zekere zin beheerst op een bepaald niveau. Ik wil er graag enkele uitpikken en verder uitdiepen.

Computional Thinking

Veel problemen worden vandaag de dag opgelost door het inzetten van de brute rekencapaciteit van computers. Wat we kunstmatige intelligentie noemen is daar misschien wel de extreemste vorm van. Het is cruciaal dat wij in staat zijn om te begrijpen hoe een computer werkt. Ik merk dat in het accountancyonderwijs hier te weinig aandacht aan wordt besteed, dat je echt snapt hoe een computer werkt en problemen oplost. Het gaat dus niet om leren te programmeren maar wel om te snappen hoe het werkt.

Sociale en culturele vaardigheden

Onze maatschappij is aan constante verandering onderhevig en als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer sta je daar middenin. Als accountant zal dus meer dan gemiddeld interesse moeten hebben voor sociaal en culturele veranderingen. Ik hoor in de beroepsgroep nog wel een gemopper over al die moderne hypes en dan vervolgens over de verwachtingskloof. Kortom, juist de sociaal culturele vaardigheden zijn voor een accountant meer dan gemiddeld belangrijk anders ben je niet in staat om je vak goed uit goed voeren.

Basis ICT-vaardigheden

Soms schrik ik nog wel eens als ik mensen zie ploeteren met een computer, maar ik besef mij terdege dat ik als nerd natuurlijk makkelijk praten heb. Maar om effectief en efficiënt gebruik te kunnen maken van het moderne gereedschap dat ons ter beschikking staat moet je de basisvaardigheden wel hebben.

Kritisch denken (en doen)

Tja, kritisch denken en dan natuurlijk niet alleen over anderen maar vooral ook naar jezelf kritisch blijven. Ik hoor te vaak om mij heen dat het toch heel goed gaat en dat er al een heleboel wordt gedaan. Ik las deze zomer een boek over Nokia, u heeft er waarschijnlijk ook ooit een telefoon van gehad. Daar ging het ook ooit heel goed met € 50 miljard aan omzet. Bestaat niet meer omdat het niet kritisch genoeg was.

Kortom, ik hoop dat u een mooie AV-dag krijgt, genoeg bijspijkert op vaktechniek en die laatste PE-punten gaat halen op het gebied van vaardigheden.

Fou-Kan Tsang RA

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa Accountants & Adviseurs. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.