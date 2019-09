Exact Cloud Award-winnaar Kenter: ‘Maak keuzes en zorg dat de basis op orde is’

Henk Kenter wilde nooit de eerdere generaties uit zijn familie opvolgen bij Kenter Accountants, maar inmiddels is zijn formule AccountantVast veelgeprezen en onderscheiden met de Exact Cloud Award 2019. Op de AV-dag in Papendal deed de accountant dinsdag uit de doeken waar zijn MKB-kantoor uit Zwaag nou eigenlijk zo goed mee scoort. Het geheim van een succesvol accountantskantoor volgens Kenter? Maak vooral keuzes en zorg dat de basis op orde is.

Bronverwerking en klantcontact

‘Ik was de derde generatie Kenter die zei: dat ga ik nooit doen’, vertelt Henk Kenter.

Vaste prijzen voor ZZP’ers

‘Uiteindelijk deed ik het toch, maar wel met de visie: we gaan het anders doen. We zijn ons gaan afvragen waar we goed in zijn en dat was in ons geval bronverwerking, administratie. Maar ook in klantcontact, dat blijft altijd belangrijk. Software is de motorkap, de motor is het klantcontact.’

Het is vijf jaar geleden dat Kenter het anders besloot te gaan doen met AccountantVast. Een formule met vaste, scherpe prijzen voor ZZP’ers. Dat is mogelijk omdat de basis – bronverwerking – goed op orde is. Administratie is soms een vies woord binnen de accountancy, weet Kenter. Voor hem ligt dat anders, want juist door die snelle verwerking en vaste prijzen ontstaat er ruimte voor meer. Kenter: ‘Het toekomstgericht adviseren is bij ons toegenomen doordat de basis op orde is. Daardoor kunnen we nu ook pro-actiever adviseren. En we hebben gekozen voor zwaargewichten aan de voorkant, daardoor ontstaat er een innige samenwerking met de klant. Als je op stagiairs en assistenten moet steunen is het een ander verhaal. Het persoonlijke contact komt steeds meer naar voren. Waar eerst vaak werd gedacht: we worden als accountants steeds meer data-analisten, schuiven we nu juist meer naar de klant op.’

Keuzes maken

Kenter is trots op de Exact Cloud Award, ‘maar dat wil niet zeggen dat we de beste zijn. Voor ons was het ook geen rechte lijn omhoog, dat is met ups en downs gegaan. Maar je onderscheidt je wel echt door keuzes te maken, is mijn belangrijkste boodschap. Bij ons hebben we vier krachten benoemd: snelheid, power, focus en energie. Dat is voor ons een kapstok, een manier om neer te zetten: hier zijn we goed in. In de basis doen we natuurlijk ook de rest, maar we hebben wel bewust keuzes durven maken. Grotere klanten hebben we ook wel eens, maar ZZP’ers zijn voor ons de kweekvijver. Sommigen groeien van daaruit flink door. ZZP’ers bedienen we door het hele land. Juist zij zijn de mensen die op verjaardagen over je praten.’

Kantelpunt

Als hij naar de toekomst kijkt staat AccountantVast momenteel op een kantelpunt. ‘We zijn een kantoor met tien man en daar hebben we nu wel alles uitgeperst dat er uit te halen is. Dus we willen wel doorgroeien naar vijftien mensen, maar personeel vinden is ook voor ons lastig.’