Exact introduceert Autumn ’19 Release

Exact heeft woensdag op Exact Live de Autumn ’19 Release gepresenteerd. Een van de nieuwe functies betreft automatische boekingsvoorstellen binnen Exact Online. Door de toevoeging van kunstmatige intelligentie (AI) krijgen gebruikers automatisch accurate boekingsvoorstellen te zien, zelfs als er geen historie in de administratie aanwezig is. Dit is mogelijk dankzij de analyse van geanonimiseerde data van 340.000 andere MKB-bedrijven.

Met deze nieuwe functie is veel tijd te besparen. In totaal ontvangen gebruikers van Exact Online namelijk 4.500.000 boekingsvoorstellen voor banktransacties per maand. Het handmatig verwerken in de administratie kost gemiddeld 15 seconden. Door automatische voorstellen wordt dit teruggebracht tot minder dan 1 seconde. Opgeteld kan het Nederlands MKB iedere maand 17.800 uur werktijd besparen, oftewel: 100 jaar werk voor 1 persoon, elk jaar weer.

Het creëren van boekingsvoorstellen voor klanten die geen historie in de administratie hebben, gebeurt via een op de achtergrond draaiende mapping met het Referentie GrootboekSchema (RGS: 3.1). Deze mapping is door Exact opgezet op basis van machine learning. Zo leert Exact Online van de historische en geanonimiseerde gegevens in de database. RGS maakt het mogelijk om financiële prestaties van organisaties te vergelijken. Klanten van Exact kunnen zich in de toekomst vergelijken met de benchmark binnen hun sector.

Een eerste uitwerking op overkoepelend niveau is de MKB monitor. Dit dashboard schetst een zeer actueel beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse economie.

Eliminatie handmatige verwerking

Het data science team van Exact houdt zich al drie jaar bezig met het implementeren van AI en machine learning in de producten. Met de Autumn ’19 Release worden meer mogelijkheden met kunstmatige intelligentie rond suggesties, aanbevelingen en beslissingen zichtbaar bij het gebruik van Exact Online. Phill Robinson, CEO Exact: “Hiermee lossen we de belofte in die we op de vorige editie van Exact Live hebben gedaan: we groeien toe naar de data science-afdeling van het MKB. Onze volgende stap is het toevoegen van benchmarking aan het product, zodat klanten binnen hun Exact Online-omgeving de prestaties van hun organisatie in een bredere context kunnen zien. Dit gaat op basis van vergelijking met geanonimiseerde data uit de complete database van Exact Online.”

No hands accounting updates voor Accountants

De updates in de accountancysoftware bieden tijdwinst en voorspelbaarheid van de kosten van de verwerking van klantadministraties. Via de chatfunctie in het boekingscherm kunnen accountants namelijk snel ontbrekende documenten opvragen. Daarnaast zijn tarieven en functies van de accountancysoftware voorspelbaar gemaakt. Dat helpt accountants om over te gaan op een abonnementsmodel voor administratieve dienstverlening.

Het verkregen RGS Ready-certificaat bevestigt dat accountants hun administraties eenvoudig aan RGS 3.1 kunnen koppelen. Dat zorgt voor standaardisatie van rapportages en maakt de weg vrij voor nieuwe datagedreven diensten omdat gegevens maar op één manier te interpreteren zijn.

Zie hier het overzicht van nieuwe features voor accountants.

Meer efficiency in de boekhouding voor ondernemers

De updates in de financiële software faciliteren snellere factuurverwerking, betaling en controle van administraties. Dankzij koppeling met RGS 3.1 doet de software slimme suggesties zonder dat een rijke boekingshistorie noodzakelijk is. Verder zijn facturen in Exact Online te voorzien van een Mollie-betaallink. Door op de link te klikken, wordt de geadresseerde direct doorgestuurd naar zijn bankomgeving en kan direct betalen. Zo krijgen ondernemers sneller betaald.

Zie hier het overzicht van nieuwe features voor boekhouders en ondernemers.

Meer gemak in de salarisverwerking

De updates in de salarissoftware leiden tot tijdwinst in de salarisverwerking. Zo berekent de software onafhankelijk van de startdatum het correcte salaris en andere looncomponenten. Ook een eventueel loonbeslag wordt automatisch berekend en loonschalen aangepast.

Het volledige overzicht van nieuwe features voor salaris professionals is hier te vinden.

Extra digitalisering voor handels- en productiebedrijven

Handels- en productiebedrijven zijn met nieuwe en verbeterde functies in staat om sneller, betrouwbaarder en goedkoper hun werk te doen. Zo is het inzicht toegenomen in de voorraden en aanverwante documentatie en zijn werkbonnen en facturen te verrijken met extra informatie.

Zie hier het overzicht van nieuwe features voor handels en productiebedrijven.

Voor een gedetailleerd overzicht van alle innovaties in de Autumn ’19 release, kijk hier.