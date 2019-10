Exact MKB monitor: Actuele financiële analyse

Hoe ontwikkelt de winstgevendheid van Nederlandse bedrijven zich? Is er sprake van omzetgroei of juist een daling? En hoe lang moeten ondernemers gemiddeld wachten op hun geld? Het antwoord op deze vragen geeft de Exact MKB monitor. Dit online dashboard met economische indicatoren is geïntroduceerd tijdens Exact Live in de Jaarbeurs in Utrecht.

Zicht op omzet, cashflow, betalingsgedrag

De Exact MKB monitor geeft een actueel beeld van drie economische indicatoren:

De omzetontwikkeling van Nederlandse bedrijven, vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden;

De cashflow (het verschil tussen alle inkomende geldstromen en uitgaande geldstromen) en de cashflowpositie (hoe het ervoor staat met beschikbare financiële middelen);

Hoe veel dagen ondernemers gemiddeld na facturatie moet wachten op betaling.

De Exact MKB monitor is ontwikkeld door het data science-team van Exact. De dataspecialisten hebben de cijfers van de afgelopen tien jaar eerst getoetst aan andere openbare cijfers. Judith Redi, Head of Data Science bij Exact: “Na de toepassing van AI hebben we onze data in eerste instantie gespiegeld met de algemeen beschikbare bevindingen van het CBS, omdat die gegevens de meest volledige werkelijkheid van economische ontwikkeling in Nederland beschrijven. De correlatie is hoog, waardoor we met zekerheid op maandbasis de tussenstand van de specifieke ontwikkelingen binnen het Nederlandse MKB kunnen presenteren. Het MKB is de bron van onze cijfers en we geven hen hiermee een recent beeld van de ontwikkelingen, specifiek op hen toegespitst.”

Cijfers sectoren

De cijfers uit de MKB monitor zijn gebaseerd op de geanonimiseerde data van 340.000 bedrijven die hun administratie bijhouden in Exact Online. In totaal zijn er ruim 1,6 miljoen bedrijven in Nederland, 21% hiervan is vertegenwoordigd in de Exact MKB monitor.

Voor vier sectoren zijn specifieke dashboards voor gemaakt, omdat in deze sectoren voldoende bedrijven gebruik maken van Exact Online om een betrouwbaar beeld te schetsen: bouw, handel, horeca en accountancy.

Meer informatie is te vinden in deze whitepaper: Het hoe, wat en waarom van de Exact mkb monitor.