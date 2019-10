Per 1 januari eHerkenning verplicht voor aangifte loonheffingen

Wie vanaf 1 januari 2020 aangifte loonheffingen wil doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, heeft daarvoor eHerkenning nodig. Dat meldt de Belastingdienst.

eHerkenning is een inlogmiddel voor ondernemers, vergelijkbaar met DigiD, en kan worden aangevraagd bij één van de leveranciers die door de overheid erkend zijn. Per overheidsdienst geldt aan verschillende minimaal beveiligingsniveau van eHerkenning. Voor de Belastingdienst is ten minste niveau eH3 nodig. ‘Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en mag u niet overdragen of delen. Als iemand anders binnen de organisatie ook wil inloggen met eHerkenning, moet hij een eigen eHerkenningsmiddel met machtiging hebben.’

De overheid heeft een overzicht samengesteld met erkende leveranciers van eHerkenning. Op het werkgeversportaal van UWV kan al vanaf 1 november niet meer worden ingelogd zonder eHerkenning.

Ketenmachtiging

Werk uitbesteden waarbij eHerkenning nodig is, zoals een aangifte loonheffingen, kan met een ketenmachtiging. De werkgever hoeft in dat geval zelf geen eHerkenning aan te vragen. Hij moet de tussenpartij wel toestemming geven voor de ketenmachtiging. Eenmanszaken moeten tot 10 december nog met DigiD inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daarna kunnen zij ook gebruik maken van eHerkenning.