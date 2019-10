Minder mensen van WW naar bijstand

Fors minder mensen stromen na afloop van een WW-uitkering door naar de bijstand, meldt het UWV. Het percentage doorstromers is van 4,6 procent in 2017 gedaald naar 3,8 procent in 2018. Uit cijfers van de uitkeringsinstantie blijkt dat 14.200 mensen in 2018 na het einde van een WW-uitkering in de bijstand terecht zijn gekomen. Dat zijn er ruim 5000 minder dan een jaar eerder.

‘Sinds de start van de economische crisis eind 2008 is dit percentage niet zo laag geweest,’ zegt arbeidsmarktadviseur Katinka van Brakel. ‘We zien dat steeds meer mensen vanuit de WW werk vinden. Bijna 7 op de 10 mensen (68%) van wie de WW-uitkering afliep in de eerste helft 2018 hadden binnen een maand na het beëindigen van de uitkering een baan. Dat is meer dan in voorgaande jaren. In de eerste helft van 2016 lag dat aandeel nog op 64 procent.’

Daling onder 55- tot 60-jarigen

Het aandeel dat na afloop van de WW in de bijstand komt, is het hoogst onder mensen van 55 tot 60 jaar. Toch is het aandeel in deze leeftijdsgroep flink afgenomen. Van 6,7 procent in 2017 naar 5,3 procent in 2018. Ook in de andere leeftijdsgroepen kwamen er in 2018 minder mensen vanuit de WW in de bijstand dan in de jaren daarvoor.

Van WW naar bijstand (pdf)