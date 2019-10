Big four verstevigen greep op Britse markt

De grote vier accountantsorganisaties hebben hun marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk verder vergroot, meldt toezichthouder FRC. De 100 grootste beursgenoteerde bedrijven worden nu allemaal gecontroleerd door de big four.

Deloitte, KPMG, EY en PwC hebben hun gezamenlijke omzet in de jaargang 2017/2018 met 4,7% vergroot tot een kleine 11 miljard pond. De audit-inkomsten van de vier gingen 1,7% omhoog tot 2,1 miljard pond. In de rest van de markt gingen de inkomsten omlaag: de totaalomzet daalde met 8,1% en de audit-omzet gaf 6,3% prijs. Onder de OOB-kantoren hebben de big four nu een marktaandeel van 84% gemeten naar totale omzet en 79% gemeten naar audit-inkomsten.

Minder kantoren

Gemiddeld boekt een accountantskantoor in het VK per verantwoordelijke medewerker 1,46 miljoen pond omzet uit OOB-audits. In totaal zijn er 5.394 controlerende accountantskantoren in het VK en Ierland, 4,7% minder dan in 2016/2017. ‘Dat komt deels door een afname van het aantal eenpitters en kantoren tot 6 medewerkers.’ Wel is het aantal accountants dat bij een beroepsvereniging is aangesloten, landelijk toegenomen tot meer dan 365.000.

Aandeel big four in VK

omzet audit omzet totaal marktaandeel in audit PwC 673 3.110 25,1% KPMG 572 2.338 21,3% EY 458 2.412 17,1% Deloitte 417 3.091 15,6% totale markt 2.680 12.987

Bedragen in miljoenen Britse ponden. Bron: FRC