‘Klokkenluiders bezorgd over verkoop opleidingentak NBA’

Het FD meldt dat het vorige week een brief heeft ontvangen waarin anonieme afzenders onder meer hun bezorgdheid uiten over een voorgenomen verkoop van de opleidingentak van de NBA. Die verkoop zou door de op non-actief gezette algemeen directeur van de NBA Harm Mannak worden begeleid, maar is volgens de briefschrijvers stilgelegd vanwege het onderzoek dat momenteel naar Mannak loopt. De brief is volgens de krant ondertekend met ‘NBA Klokkenluiders’.

De NBA wil geen vragen beantwoorden over de kwestie, meldt het FD. ‘De NBA kan hier niet op reageren, omdat ze de betreffende brief niet kent.’

Update onderzoek Mannak

Wel is de NBA met een korte update gekomen over het onderzoek naar Mannak, dat door advocatenkantoor Norton Rose Fulbright wordt uitgevoerd. Dat onderzoek ligt op schema, meldt de beroepsorganisatie. ‘In het proces staat zorgvuldigheid voorop. Vanuit zowel het belang van NBA als betrokkene dienen de resultaten van het onderzoek te worden afgewacht. Uiterlijk eind november volgt er een nieuwe update.’

Het NBA-bestuur maakte op 25 september bekend tot het onderzoek te hebben besloten naar aanleiding van berichtgeving over de nevenfunctie van Mannak bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp. Mannak werd toen op non-actief gezet. Het FD meldde dat er sprake was van belangenverstrengeling, nadat hoogleraar Marcel Pheijffer er in een recente column op wees dat Mannak zakelijke banden met Andy Fastow heeft.

De Enron-fraudeur sprak op een bijeenkomst over fraude en fraudepreventie van de NBA in Amsterdam. Mannak en Fastow zijn allebei aandeelhouder in het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp, dat gespecialiseerd is in analyses van (frauduleus) gedrag. De NBA-directeur is daar sinds augustus ook commissaris. Zowel toen hij dat commissariaat accepteerde als toen hij Fastow naar Nederland haalde heeft Mannak het gedeelde aandeelhouderschap niet gemeld bij het NBA-bestuur, bevestigde hij ook zelf.

Het onderzoek is ook uitgebreid tot NBA-bestuurslid Jasper van Hoeven, werd onlangs gemeld. Van Hoeven hield zich bezig met het plaatsen van interim-bestuurders en heeft volgens het FD Mannak als interim-directeur in het zadel geholpen bij de NBA. Die dubbelrol zou nu voor onrust zorgen.