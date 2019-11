‘Goudse rekende klant rijk bij beleggingspolis’

De stichting ConsumentenClaim zwengelt een nieuwe woekerpoliszaak aan. Verzekeraar De Goudse heeft klanten die een beleggingspolis wilden sluiten jarenlang een veel te hoog eindkapitaal voorgerekend in offertes, concludeert de stichting uit onderzoek met tv-programma Radar.

De Goudse bracht te rooskleurige offertes voor beleggingsverzekeringen uit doordat met verkeerde sterftetafels werd gerekend. Een anonieme bron zette ConsumentenClaim op het spoor door diskettes en cd-roms met offertesoftware op te sturen. Die software was van rechtsvoorganger Tiel Utrecht. ‘Er werden eindkapitalen voorgerekend die nooit gehaald kunnen worden. Als je met zo’n verzekering aan het einde van de looptijd je hypotheek moet aflossen, dan heb je een groot probleem’, zegt Stef Smit van ConsumentenClaim Klanten kregen in elk geval tussen 1995 en 2000 verkeerde offertes, maar mogelijk is langer van de software gebruik gemaakt. Ook experts Auke Plantinga (Rijksuniversiteit Groningen) Jan Donselaar (actuaris) trekken de conclusie dat de offertes veel te hoge kapitalen in het vooruitzicht stelden. ‘De Goudse heeft klanten met deze offertes jarenlang op het verkeerde been gezet. Dat moet rechtgezet worden’, aldus de stichting. Die roept Goudse-verzekerden met een beleggingspolis op zich te melden bij ConsumentenClaim.

Radar besteedt maandagavond (NPO 1, 20.30 uur) aandacht aan de kwestie.