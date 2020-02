Reaal moet niet-vermelde beheerskosten vergoeden aan verzekerde

Reaal moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw gaan berekenen. De verzekerde was in de polis beloofd dat bij het gekozen fonds geen beheerskosten zouden worden berekend, maar dat gebeurde toch. Dat mag niet, oordeelt klachteninstituut Kifid.

De klant sloot in 2008 een Opstap Hypotheekverzekering bij Reaal. Om in 30 jaar de aflossing bij elkaar te sparen, wordt belegd in het SNS Euro Mixfonds. Op de polis staat vermeld dat bij dat fonds de beheerskosten 0% zijn. Hij en zijn partner leggen samen maandelijks een kleine € 200 premie in. Negen jaarlater koopt de verzekerde de polis af. De afkoopwaarde is zo’n € 17.500. In totaal is ruim € 21.000 premie betaald. Hij beklaagt zich bij Kifid over gebrekkige informatie vooraf en over ten onrechte in rekening gebrachte kosten.

Informatieplicht geschonden

Die informatie vooraf was inderdaad gebrekkig, oordeelt de klachtencommissie. Een consument moet voor het afsluiten van een beleggingsverzekering op basis van voorbeeldkapitalen inzicht kunnen krijgen in het effect van in rekening te brengen kosten op het eindkapitaal. Die informatie is in de regel in de offerte te vinden. Maar Reaal kan niet aantonen dat er een offerte is gestuurd. Daarmee is de verzekeraar tekortgeschoten in zijn informatieplicht, maar dat verzuim heeft niet tot schade geleid.

Geen offerte ontvangen

Met de fondsbeheerkosten ligt het anders: daarover moet de verzekeraar de klant informeren. Dat is gedaan: op de polis wordt 0% vermeld. ‘Dat op de offerte staat dat de fondsbeheerkosten 0,9% bedragen verandert daar niets aan, nu de consument die offerte niet heeft ontvangen.’ De verzekeraar moet daarom de afkoopwaarde opnieuw berekenen en het positieve verschil met de uitgekeerde afkoopwaarde aan de consument vergoeden. Over de overige in rekening gebrachte kosten is de consument wel geïnformeerd. In de polis staan duidelijk de premiebedragen en uit de voorwaarden blijkt dat er kosten in rekening worden gebracht. In de voorwaarden worden risicopremie, aankoopkosten, poliskosten en mutatiekosten genoemd. Over deze kosten is bij het aangaan van de verzekering overeenstemming bereikt.’

Kifid overweegt nog dat de klant voldoende is geïnformeerd over de overlijdensrisicopremie. ‘Het zogenoemde hefboom- en inteereffect en crashrisico doen zich in deze klachtzaak niet in zo’n mate voor dat de verzekeraar hiervoor had moeten waarschuwen.’

Uitspraak: 2020-085