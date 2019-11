BFT geeft notarissen tips over fraudepreventie

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft notarissen in een notitie een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraudepreventie bij aandelenoverdrachten.

De notitie geeft enkele handvatten voor de invulling van de notariële onderzoeksplicht in het kader van de Wet op het notarisambt (Wna) en de Wwft. ‘Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het formuleren van de juiste vragen en het verifiëren van informatie die is opgevraagd, met name welke instrumenten de notaris daarvoor kan gebruiken.’

Meer 1-euro-overdrachten

Patronen die het BFT ziet, zijn onder meer het gebruik van stichtingen als koper van aandelen zonder logische reden, dubbelrollen van tussenpersonen en diverse oprichtingen van vennootschappen, stichtingen of rechtspersonen door dezelfde persoon in een korte periode. ‘Ook het aantal aandelenoverdrachten voor 1 euro lijkt weer toe te nemen, alsmede aandelenoverdrachten voor een relatief lage koopsom.’

Vragen stellen

Vragen die de notaris zichzelf volgens het BFT moet stellen, zijn onder meer waarom partijen bij hem aankloppen en of jaarstukken tijdig gedeponeerd zijn en zo nee, waarom. ‘Vraag door indien er veel tijd zit tussen de datum van de overdracht en de laatst beschikbare balans. Wat is de reden dat geen recentere balans voorhanden is? Een kritische koper wil ten slotte weten wat hij koopt en of hetgeen hij koopt dat waard is.’

Het BFT en de Belastingdienst vinden dat notarissen een belangrijke rol hebben in fraudepreventie. Die mening is niet iedereen toegedaan; advocaten vinden bijvoorbeeld dat notarissen daarvoor te weinig middelen hebben.

Lees hier de notitie van het BFT.