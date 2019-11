FIOD onderzoekt BTW-fraude met e-commerce via verleggingsregeling

De FIOD heeft afgelopen woensdag twee bedrijfspanden en drie woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht en een woning in de omgeving van Hengelo. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Verleggingsregeling

Het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD richt zich op meerdere verdachten. Zij maken bij de invoer van goederen uit China vermoedelijk ten onrechte gebruik van de verleggingsregeling, waarbij de BTW niet bij invoer van goederen wordt betaald maar bij de maand- of kwartaalaangifte. Verdachten gaven de verschoven BTW slechts gedeeltelijk aan op hun BTW-aangifte. Ook is het vermoeden dat verdachten doen alsof goederen weer geëxporteerd zijn, waardoor geen BTW verschuldigd zou zijn. Op deze manier zou over 2018 en 2019 BTW-fraude zijn gepleegd voor minimaal 2,5 miljoen euro.

Doorzoeking en beslaglegging

De website waarop de goederen besteld konden worden is door FIOD en OM op zwart gezet. Bij de doorzoeking van de diverse panden is fysieke en digitale administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed, auto’s en twee vorkheftrucks.

Aanvullend onderzoek Douane en Belastingdienst

Na het strafrechtelijk onderzoek voerden de Douane en de Belastingdienst aanvullend onderzoek uit. Dat gaat om de reguliere controles en het verzamelen van informatie over methoden waar e-commerce fraudeurs gebruik van maken. De zaak kwam aan het licht doordat de Douane invoeraangiften ontving met vermoedelijk te lage douanewaarden.

Bron: FIOD