FIOD haalt website factuurvervalser uit de lucht

De FIOD heeft dinsdag de website www.koopjefactuur.online geblokkeerd. Via die site konden ondernemers vervalste facturen kopen om zo privé-uitgaven als zakelijke uitgaven in de belastingaangifte op te kunnen nemen. De FIOD doorzocht ook een woning in de gemeente Voorst. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Er is niemand aangehouden.

Het onderzoek richt zich op een 46-jarige man uit de gemeente Voorst, meldt de fiscale opsporingsdienst. Via zijn website maakt de man reclame voor het verdoezelen van privé-uitgaven. Ondernemers konden vervalste facturen kopen tegen betaling van 15% commissie. Privé-uitgaven zouden op die manier als zakelijke uitgaven in de belastingaangifte kunnen worden verwerkt. Ook zou de in rekening gebracht BTW teruggevraagd kunnen worden bij de fiscus.

De FIOD doet verder onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Hierbij wordt ook gekeken naar de klanten die gebruik hebben gemaakt van de diensten van de aanbieder.

Bron: FIOD