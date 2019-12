‘MKB verdient juist compliment voor spaaroverschot’

MKB-Nederland zegt verbaasd te zijn over de conclusie van De Nederlandsche Bank (DNB) dat het spaaroverschot in het MKB een probleem zou zijn en dat fiscale prikkels moeten worden aangepakt. DNB stelde maandag dat de fiscale regelgeving voor DGA’s zou kunnen worden aangepast om het spaaroverschot terug te dringen.

‘Wij vinden het juist goed dat ondernemers hun eigen vermogen hebben versterkt. In de crisis bleek dat ondernemers niet genoeg vet op de botten hadden en toen was dat volgens de overheid het probleem. Nu leggen ze buffers aan en is het wéér niet goed’, zegt Jacco Vonhof in reactie op het DNB-rapport ‘Het spaaroverschot van bedrijven ontrafeld’.

Volgens de voorzitter van MKB-Nederland gaat DNB in haar rapport onvoldoende in op de logische verklaringen die er zijn voor het feit dat het MKB meer buffers aanhoudt. Vonhof wijst erop dat er veel onzekerheid is bij ondernemers, waardoor de investeringsbereidheid afneemt.

Fiscale behandeling DGA

De ondernemersorganisatie is van mening dat een onderzoek naar het spaaroverschot niet de aanleiding kan zijn voor wijziging van beleid rond de fiscale behandeling van de DGA. “Het is ons niet duidelijk waarom DNB hier suggesties doet, terwijl ze zelf zegt het niet te hebben onderzocht. De fiscale regels zijn niet veranderd en waren eerder ook geen aanleiding voor een spaaroverschot’, zegt Vonhof. ‘Daarbij is de vraag waar wijziging van fiscale prikkels toe leidt. Als ondernemers fiscaal worden gedwongen vermogen naar privé te halen, dan is slechts sprake van een verschuiving van het spaaroverschot van bedrijven naar huishoudens.’

Eigenaren van bedrijven komen er volgens MKB-Nederland in fiscaal opzicht überhaupt al bekaaid af deze kabinetsperiode, zowel zakelijk als privé. ‘Het uitstellen van de verlaging van de winstbelasting terwijl de verhoging van box II wel gewoon doorgang vindt, het inperken van de mogelijkheid om te lenen uit de eigen BV, de inperking van de verliesverrekeningsregels en de afschrijvingsbeperking’, somt Vonhof op.