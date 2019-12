BTW-fraude bijna enige inkomstenbron van eigenaar recherchebureau

Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle negen maanden gevangenisstraf en een bestuursverbod van vijf jaar geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Justitie verwijt de man uit Almere het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over 2014 en 2015 en het opnemen van valse facturen in de bedrijfsadministratie.

Omzetbelasting

Aanleiding voor het onderzoek door de FIOD was een aangekondigd boekenonderzoek door de Belastingdienst op het kantoor van de verdachte. De man gaf leiding aan een recherchebureau. Volgens een oud-medewerker was het een bedrijf met weinig activiteiten: “Het bedrijf bestond uit de teruggaven van omzetbelasting, verder waren er weinig inkomsten.” Uit onderzoek bleek dat de verdachte over vier kwartalen tussen 31 oktober 2014 tot en met 2 juli 2015 opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte omzetbelasting opgaf. Het totale nadeel voor de staat zou volgens het OM 86.810 euro bedragen.

Valse facturen

Het OM stelt dat de verdachte ook valse facturen had opgenomen in de bedrijfsadministratie van het recherchebureau. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de facturen onjuist waren of niet afkomstig van bedrijfsrelaties van het recherchebureau en ook niet door hen waren verstuurd. Uit getuigenverklaringen van oud-medewerkers zou tevens blijken dat de verdachte verantwoordelijk was voor het opnemen van deze facturen in de administratie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM