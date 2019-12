ACM legt telefoonaanbieders miljoenenboetes op

Mededingingsautoriteit ACM heeft KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone boetes opgelegd voor het verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie over hun aanbod op websites voor consumenten. Ze moeten in totaal meer dan € 13 miljoen betalen.

Bij de ACM kwamen meldingen binnen van consumenten die onverwacht hoge rekeningen gepresenteerd kregen voor hun telefoonabonnement. ‘Omdat de prijs en de kenmerken van het abonnement de belangrijkste factoren zijn waarop consumenten hun aankoopbeslissing baseren, hecht de ACM er veel belang aan dat de informatie klopt.’ Maar dat was bij de vier niet het geval. Zo hadden zij eenmalige kosten bij de aanbieding van een abonnement niet vermeld, waardoor het aanbod goedkoper leek dan het in werkelijkheid was. Tele2 en T-Mobile hadden klanten daarnaast voorgespiegeld dat databundels voor gebruik ‘onbeperkt’ waren, terwijl dat niet zo was binnen de EU. KPN had bel- en sms-bundels als ‘onbeperkt’ verkocht, terwijl er een maximum van 3000 belminuten of sms’jes. Vodafone adverteerde tot slot met een abonnement in combinatie met een toestel tegen een prijs die alleen gold voor consumenten die al internetklant waren bij Ziggo. Voor anderen was het abonnement 5 euro duurder.

Eerste keer omzetgerelateerde boetes

De ACM had met de aanbieders besproken hoe de wettelijke regels toegepast moeten worden op de telecomsector. ‘De ACM heeft tevens aangekondigd de websites van de telecomaanbieders te gaan controleren. Vervolgens stelde de ACM enkele maanden later vast dat de telecomaanbieders nog steeds in de fout gingen.’ T-Mobile moet de hoogste boete betalen: € 3,9 miljoen. Tele2 komt er met € 2,7 miljoen relatief het goedkoopst vanaf. Het is de eerste keer dat de ACM omzetgerelateerde boetes uitdeelt. Sinds drie jaar mag een boete worden opgelegd van maximaal 1% van de omzet.