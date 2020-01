Verzekeraars steken steeds meer geld in hypotheken

Nederlandse verzekeraars beleggen sinds de kredietcrisis steeds meer in hypotheken. ‘Hypotheekbeleggingen met lange rentevaste periodes bieden verzekeraars een relatief hoog rendement en verminderen de looptijdmismatch met de verplichtingen van verzekeraars’, aldus toezichthouder DNB.

‘Derivaten zoals renteswaps dekken het renterisico verder af en nemen vanwege de dalende rentestand in waarde toe.’

De verzekeringssector is met een balanstotaal van rond de EUR 550 miljard één van de grootste institutionele beleggers van Nederland. Het aandeel van hypothecaire leningen en derivaten in het balanstotaal is sinds 2008 toegenomen van 9% tot ruim 21%. Derivaten hebben hun aandeel in die periode vergroot van 2,8% naar 8,9%. Hypotheken zijn goed voor 12,3% van het balanstotaal, tegen nog 5,9% in 2008. Aandelen en overige activa zijn in dezelfde periode afgenomen tot respectievelijk 5,1% en 11,6%. Obligaties blijven met ruim 40% van het balanstotaal de meest omvangrijke beleggingscategorie.

Mismatch vooral risico voor levensverzekeraars

In het derde kwartaal van 2019 bestond ongeveer 90% van het uitstaande bedrag aan hypothecaire leningen bij verzekeraars uit Nederlandse hypotheken met relatief lange rentevaste periodes. ‘Vooral voor levensverzekeraars zorgt de lage rentestand voor een mismatch met de activa die ze op hun balans hebben staan. Levensverzekeraars hebben relatief lange looptijden voor hun verplichtingen, die sterk toenemen bij een langdurig lage rente. De toename van derivaten in het balanstotaal is bijna volledig aan de levensverzekeraars toe te rekenen en grotendeels het resultaat van herwaarderingen op rentetermijncontracten: deze nemen in waarde toe vanwege de dalende rentestand.’