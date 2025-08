Banken herstellen van dip in hypotheekverstrekking

Met name leningen met een rentevaste periode van vijf tot en met tien jaar zijn populair bij klanten. In juni 2025 bedroeg de jaar-op-jaargroei van het bedrag dat banken aan woninghypotheken hebben uitstaan met 5,2% tot een totaal van € 611 miljard. In juni 2024 was de groei nog 2,4%. De laatste keer dat de bancaire kredietverlening voor woninghypotheken dergelijke groeicijfers liet zien, was in 2008.

Versnelling sinds begin dit jaar

Banken hebben ongeveer 70% van alle hypotheken op de balans staan. Na een stevige groeiperiode door de lage rente zakte de verstrekking van nieuwe hypotheken bij banken echter in vanaf medio 2022. Nadat de ECB in juni 2024 de rente weer ging verlagen, trok de bancaire hypotheekgroei in Nederland aan. “En sinds begin 2025 is sprake van een duidelijke versnelling”, aldus DNB. De gemiddelde maandelijkse stijging op de balans van banken in 2025 bedraagt tot nog toe € 2,9 miljard. In 2024 was dat gemiddeld € 1,9 miljard per maand. Gemeten vanaf 2021 is het totaal uitstaande bedrag met meer dan € 77 miljard toegenomen.

Meer groei dan Europees gemiddelde

De bancaire hypotheekgroei in Nederland ligt sinds het vierde kwartaal van 2023 boven het eurozone-gemiddelde. “Bovendien was de tijdelijke dip in Nederland minder sterk dan elders in Europa. Naast een groei in het aantal verkochte woningen komt dit mogelijk voor een deel ook door de sterkere loongroei en de sneller gestegen huizenprijzen in Nederland ten opzichte van het eurogebied. Door die hogere lonen, in combinatie met lagere rentes, kunnen huishoudens meer lenen om de gestegen huizenprijzen (onder meer als gevolg van de krapte op de woningmarkt) te financieren. Doordat er hierdoor hogere hypotheken worden afgesloten, neemt ook de bancaire kredietverlening sterker toe.”

Na 2023 zijn bankklanten weer meer gaan kiezen voor kortere rentevaste periodes. Meer dan de helft van de nieuwe woninghypotheken bij banken valt in de categorie met een rentevaste periode van 5 tot en met 10 jaar.